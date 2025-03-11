Белгородец хотел купить машину, но отдал мошеннику больше 3 млн рублей

Posted 11 марта, 13:13
Published 11 марта, 13:13
Modified 11 марта, 13:15
Updated 11 марта, 13:15
За неделю аферисты обманули 81 белгородца на общую сумму в размере 15,3 млн рублей. Из этой суммы около 4,7 млн рублей пришлось взять в кредит.
В ловушку мошенников попал и 40-летний житель Белгорода, который планировал приобрести автомобиль. Объявление о продаже понравившегося ему транспорта горожанин нашёл в специализирующемся на этой теме канале мессенджера. Тогда он написал в чат, где связался с якобы менеджером по продажам, и договорился о покупке.
При этом саму машину должны были доставить из-за границы. Покупателю даже прислали электронный договор, но всё оказалось обманом.
Когда белгородец перечислил 797 тысяч рублей на расходы и сборы, у него попросили ещё 2 млн 153 тысячи в качестве оплаты за машину. А затем ещё 880 тысяч на утилизационный сбор. Тогда мужчина понял, что его обманули.
Полицейские возбудили дело по факту мошенничества, но личности виновных пока не установили, сообщили в пресс-службе УМВД региона.