Белгородец хотел купить машину, но отдал мошеннику больше 3 млн рублей

Когда белгородец перечислил 797 тысяч рублей на расходы и сборы, у него попросили ещё 2 млн 153 тысячи в качестве оплаты за машину. А затем ещё 880 тысяч на утилизационный сбор. Тогда мужчина понял, что его обманули.