Альтернатива Чёрному морю: куда поехать на летний отдых?

Азовское море — это ближайшая альтернатива Чёрному, и оно имеет ряд преимуществ. Во-первых, вода здесь прогревается гораздо быстрее, а купальный сезон начинается раньше и длится дольше. Во-вторых, Азовское море мельче, что делает его идеальным для отдыха с детьми. В-третьих, цены на проживание и развлечения здесь, как правило, ниже, чем на черноморских курортах.