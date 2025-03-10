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Posted 10 марта, 13:14

Published 10 марта, 13:14

Modified 10 марта, 13:14

Updated 10 марта, 13:14

ВТБ выделит 25 миллионов рублей на восстановление экосистемы Керченского пролива

ВТБ выделит 25 миллионов рублей на восстановление экосистемы Керченского пролива

10 марта 2025, 13:14
Фото: Николай Шпиленок. Пресс-служба банка ВТБ.
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Новости Белгорода
25 млн рублей на устранение последствий разлива мазута в Керченском проливе направит ВТБ на очищение морского дна и береговой линии от мазута, профессиональную помощь птицам и дельфинам, поддержку волонтёров.

Мероприятия по восстановлению наземной и морской флоры и фауны пройдут в партнерстве с Фондом защитников природы.

По запросу специалистов банк оплатит приобретение специальной техники для очистки дна и береговой линии от мазута, а также средств индивидуальной защиты для волонтеров. Для оснащения мобильной лаборатории по сушке птиц, где компетентные врачи смогут оказать ветеринарную помощь в реабилитации пострадавших животных, будут закуплены инструменты и стройматериалы. Часть пожертвований будет направлена на поддержку мониторинга китообразных и создание стационарного центра реабилитации для травмированных, больных и пострадавших морских млекопитающих.

«В Керченском проливе, кроме водной экосистемы, от разлива мазута страдают морские обитатели и птицы. Нефть оставляет следы на их теле, перьях и без профессиональной помощи животные гибнут. Мы не можем оставаться равнодушными и хотим помочь сохранить природное богатство России, поэтому поддержим восстановление флоры и фауны. Партнёрство с Фондом защитников природы позволит эффективнее оказывать необходимую помощь и минимизировать негативные последствия разлива нефтепродуктов», — комментирует старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.
Фото: Николай Шпиленок. Пресс-служба банка ВТБ
«Черноморское побережье — не только важнейшее место отдыха для каждого жителя нашей страны, но и уникальное биоразнообразие. Разлив нефтепродуктов, гибель сотен птиц и морских обитателей стали трагедией, последствия которой будут с нами ещё долгие годы. Сейчас начинается перелётный период у птиц, и это несёт новые вызовы. Наша общая задача — объединить усилия и минимизировать как текущие последствия разлива, так и риски в будущем», — отметил директор Фонда защитников природы Пётр Шпиленок.

В партнёрстве с банком Фонд Защитников природы поддерживает работу сообщества профессиональных ветеринаров и орнитологов, которые спасают птиц в Анапе и налаживают работу крупнейшего на черноморском побережье птичьего госпиталя.

Разлив мазута в Керченском проливе произошёл в декабре 2024 года. Банк выделяет средства для помощи пострадавшим городам Анапа, Темрюк, Керчь, Феодосия, Судак, Ялта, Севастополь и другим прибрежным населённым пунктам Кубани и Крымского полуострова.

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