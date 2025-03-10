ВТБ делится предпочтениями женщин в инвестировании

Как оказалось, чаще всего инвестированием интересуются женщины в возрасте от 35 до 45 лет. В основном они предпочитают классические стратегии, однако портфель сбережений в 2024 году всё же стал более разнообразным. Облигации в нём играют доминирующую роль, составляя более трети — 36%. Акции занимают второе место, охватывая уже 29%. Паевые инвестиционные фонды и валютно-облигационные вложения делят оставшуюся часть поровну — по 15% каждые. Наличные же присутствуют в небольшом количестве. Так, в отчёте ВТБ их количество составило 5%.