ВТБ делится предпочтениями женщин в инвестировании

Posted 10 марта, 12:38
Published 10 марта, 12:38
Modified 10 марта, 12:40
Updated 10 марта, 12:40
Как оказалось, чаще всего инвестированием интересуются женщины в возрасте от 35 до 45 лет. В основном они предпочитают классические стратегии, однако портфель сбережений в 2024 году всё же стал более разнообразным. Облигации в нём играют доминирующую роль, составляя более трети — 36%. Акции занимают второе место, охватывая уже 29%. Паевые инвестиционные фонды и валютно-облигационные вложения делят оставшуюся часть поровну — по 15% каждые. Наличные же присутствуют в небольшом количестве. Так, в отчёте ВТБ их количество составило 5%.
В прошлом году женщины более осторожно подходили к выбору возможных инструментов. В 2023 году 5% их инвестиционные активы занимали облигации, 38% — пришлись наакции, а остальные 7% приходились на другие финансовые продукты, включая БПИФы и валюту.
Женщины традиционно фокусируются на долгосрочных инвестициях для стабильного роста своих накоплений, избегая краткосрочный прирост капитала. Ранее они предпочитали надёжных эмитентов, часто инвестируя в акции крупных компаний. Сегодня их интересы смещаются к диверсификации портфеля, что помогает снижать рыночные риски, как заявил управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Антон Шевелев.