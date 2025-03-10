bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 марта, 12:38

Published 10 марта, 12:38

Modified 10 марта, 12:40

Updated 10 марта, 12:40

Инвестиции

ВТБ делится предпочтениями женщин в инвестировании

10 марта 2025, 12:38
Фото: 1MI. Инвестиции
Сюжет
Новости Белгорода
В течение последнего года женщины стали активнее включаться в процесс инвестирования. Как указано в отчёте «ВТБ Мои Инвестиции», такие изменения увеличили удельный вес ПИФов и облигаций в инвестиционных стратегиях.

Как оказалось, чаще всего инвестированием интересуются женщины в возрасте от 35 до 45 лет. В основном они предпочитают классические стратегии, однако портфель сбережений в 2024 году всё же стал более разнообразным. Облигации в нём играют доминирующую роль, составляя более трети — 36%. Акции занимают второе место, охватывая уже 29%. Паевые инвестиционные фонды и валютно-облигационные вложения делят оставшуюся часть поровну — по 15% каждые. Наличные же присутствуют в небольшом количестве. Так, в отчёте ВТБ их количество составило 5%.

В прошлом году женщины более осторожно подходили к выбору возможных инструментов. В 2023 году 5% их инвестиционные активы занимали облигации, 38% — пришлись наакции, а остальные 7% приходились на другие финансовые продукты, включая БПИФы и валюту.

Женщины традиционно фокусируются на долгосрочных инвестициях для стабильного роста своих накоплений, избегая краткосрочный прирост капитала. Ранее они предпочитали надёжных эмитентов, часто инвестируя в акции крупных компаний. Сегодня их интересы смещаются к диверсификации портфеля, что помогает снижать рыночные риски, как заявил управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Антон Шевелев.

Аналитика ВТБ: что влияет на решение об открытии вклада?
Узнать подробнее
Читайте также:
ВТБ поддержит тур оркестра musicAeterna в честь его 20-летияПеред 8 марта ВТБ предупреждает о мошеннических схемахАналитика ВТБ: россиянам стали выдавать в два раза меньше автокредитов
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Россия#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика