В МЧС ответили, что произошло в центре Белгорода и почему пришлось эвакуировать людей

Posted 10 марта, 09:17
Published 10 марта, 09:17
Modified 10 марта, 09:19
Updated 10 марта, 09:19
За неделю в Белгородской области зарегистрировано 29 пожаров. Один из них произошёл 9 марта в столице региона.
В Белгороде на улице Чапаева загорелась квартира на 10-м этаже. Повреждены мебель и вещи. 20 человек пришлось эвакуировать. По предварительной версии, к пожару привёл оставленный без присмотра источник открытого огня.
В тот же день в Алексеевском округе в селе Хлевище сгорел дом. Погибла 87-летняя женщина. Причину устанавливают.
Также вчера в селе Беленихино Прохоровского района огонь повредил утеплитель фасада жилого дома. Причиной могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Напомним, что 6 марта в Разумном Белгородского района был почти полностью сожжён торговый центр «Эконом». Пожар тушили больше часа, эвакуированы 20 человек, погибших нет.
Есть версии, что ТЦ подожгли специально.
Кроме того, 7 марта в Старом Осколе на пляже «Юность» мужчина 73 лет провалился под лёд и погиб. Спасатели и медики приехали на место, но не смогли спасти его.
Ранее в посёлке Ракитное 65-летний мужчина провалился под неокрепший лёд во время рыбалки, но выжил.