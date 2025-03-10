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Posted 10 марта, 09:17

Published 10 марта, 09:17

Modified 10 марта, 09:19

Updated 10 марта, 09:19

Пожар в МКД в Белгороде

В МЧС ответили, что произошло в центре Белгорода и почему пришлось эвакуировать людей

10 марта 2025, 09:17
Фото: «Авто Белгород». Пожар в МКД в Белгороде

За неделю в Белгородской области зарегистрировали 29 пожаров

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Пожар
Восемь пожаров случилось в жилых домах. Один из них произошёл накануне в Белгороде.

За неделю в Белгородской области зарегистрировано 29 пожаров. Один из них произошёл 9 марта в столице региона.

В Белгороде на улице Чапаева загорелась квартира на 10-м этаже. Повреждены мебель и вещи. 20 человек пришлось эвакуировать. По предварительной версии, к пожару привёл оставленный без присмотра источник открытого огня.

В тот же день в Алексеевском округе в селе Хлевище сгорел дом. Погибла 87-летняя женщина. Причину устанавливают.

Также вчера в селе Беленихино Прохоровского района огонь повредил утеплитель фасада жилого дома. Причиной могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Напомним, что 6 марта в Разумном Белгородского района был почти полностью сожжён торговый центр «Эконом». Пожар тушили больше часа, эвакуированы 20 человек, погибших нет.

Есть версии, что ТЦ подожгли специально.

Кроме того, 7 марта в Старом Осколе на пляже «Юность» мужчина 73 лет провалился под лёд и погиб. Спасатели и медики приехали на место, но не смогли спасти его.

Ранее в посёлке Ракитное 65-летний мужчина провалился под неокрепший лёд во время рыбалки, но выжил.

Кто-то помог? Пожар в ТЦ под Белгородом мог возникнуть из-за поджога
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