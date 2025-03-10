bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 марта, 15:30

Published 10 марта, 15:30

Modified 10 марта, 15:30

Updated 10 марта, 15:30

Новые улицы в Белгороде могут назвать в честь героев СВО

В честь кого назовут улицы в Белгороде и чем завершилась история о «банде девушек»?

10 марта 2025, 15:30
Фото: 1MI. Новые улицы в Белгороде могут назвать в честь героев СВО
Сюжет
Итоги дня
В Белгороде появятся улицы в честь героев СВО, область лидирует по безработице среди регионов Черноземья, а журналисты узнали, чем закончилась история о «банде девушек».

Улицы в честь героев СВО?

Власти Белгородской области рассматривают возможность присвоения улицам, школам и институтам имён героев СВО. Инициативу изучают в рамках выполнения поручений президента России.

Губернатор Вячеслав Гладков предложил создать рабочую группу для разработки порядка переименования, чтобы избежать конфликтов и недовольства.

Кроме того, в регионе планируют создать безбарьерную среду для вернувшихся военных. Также будет составлен реестр семей военнослужащих, пропавших без вести, чтобы оказать им необходимую помощь.

Кроме того, стало известно, что белгородские заключённые, отправившиеся в зону СВО, получат статус ветеранов.

Новые улицы в Белгороде назовут в честь героев СВО? Власти ищут компромисс
Узнать подробнее

Самая высокая безработица в Черноземье

Белгородская область заняла 59-е место в рейтинге по уровню безработицы среди регионов России. Показатель региона — 2,5%.

Это выше, чем в соседних областях, таких как Воронежская (2,2%) и Курская (1,7%). Несмотря на это, уровень безработицы в Белгородской области снизился на 0,9 процентного пункта за год.

Отметим, что белгородцы тратят меньше времени на поиск работы, чем жители соседних областей. В Белгородской области в среднем поиск работы занимает 2,4 месяца, в то время как в Воронежской — 8,9 месяца, а в Курской — 3,5 месяца.

В Белгородской области оказался самый высокий уровень безработицы в Черноземье
Узнать подробнее

Громкая история о «банде девушек»

В Белгороде завершилась проверка по истории о «банде девушек», которые с июля 2023 по декабрь 2024 года нападали на людей и снимали свои действия на видео. Скандальные записи привлекли внимание после того, как одна из жертв рассказала о нападениях в январе 2025 года. Делом заинтересовался Александр Бастрыкин глава СК России.

В итоге двум участницам группы назначены административные штрафы за побои. Одну из девушек освободили от наказания.

Ранее полиция регистрировала подобные случаи, но уголовных дел не возбуждала. Девушки привлекались ранее за побои и мелкое хулиганство.

Чем закончилась громкая история о «банде девушек» в Белгороде?
Узнать подробнее
Читайте также:
Думал, что убил: белгородца будут судить за ночную стрельбу«Маршрут не востребован»: из Белгородской области отменили поезд в Воронежскую?В МЧС ответили, что произошло в центре Белгорода и почему пришлось эвакуировать людей
#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Переименование#Безработица#Белгород#Итоги дня#Банда девушек
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика