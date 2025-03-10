В честь кого назовут улицы в Белгороде и чем завершилась история о «банде девушек»?

В Белгороде завершилась проверка по истории о «банде девушек», которые с июля 2023 по декабрь 2024 года нападали на людей и снимали свои действия на видео. Скандальные записи привлекли внимание после того, как одна из жертв рассказала о нападениях в январе 2025 года. Делом заинтересовался Александр Бастрыкин — глава СК России.