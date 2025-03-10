В честь кого назовут улицы в Белгороде и чем завершилась история о «банде девушек»?

Posted 10 марта, 15:30
Published 10 марта, 15:30
Modified 10 марта, 15:30
Updated 10 марта, 15:30
Власти Белгородской области рассматривают возможность присвоения улицам, школам и институтам имён героев СВО. Инициативу изучают в рамках выполнения поручений президента России.
Губернатор Вячеслав Гладков предложил создать рабочую группу для разработки порядка переименования, чтобы избежать конфликтов и недовольства.
Кроме того, в регионе планируют создать безбарьерную среду для вернувшихся военных. Также будет составлен реестр семей военнослужащих, пропавших без вести, чтобы оказать им необходимую помощь.
Кроме того, стало известно, что белгородские заключённые, отправившиеся в зону СВО, получат статус ветеранов.
Белгородская область заняла 59-е место в рейтинге по уровню безработицы среди регионов России. Показатель региона — 2,5%.
Это выше, чем в соседних областях, таких как Воронежская (2,2%) и Курская (1,7%). Несмотря на это, уровень безработицы в Белгородской области снизился на 0,9 процентного пункта за год.
Отметим, что белгородцы тратят меньше времени на поиск работы, чем жители соседних областей. В Белгородской области в среднем поиск работы занимает 2,4 месяца, в то время как в Воронежской — 8,9 месяца, а в Курской — 3,5 месяца.
В Белгороде завершилась проверка по истории о «банде девушек», которые с июля 2023 по декабрь 2024 года нападали на людей и снимали свои действия на видео. Скандальные записи привлекли внимание после того, как одна из жертв рассказала о нападениях в январе 2025 года. Делом заинтересовался Александр Бастрыкин — глава СК России.
В итоге двум участницам группы назначены административные штрафы за побои. Одну из девушек освободили от наказания.
Ранее полиция регистрировала подобные случаи, но уголовных дел не возбуждала. Девушки привлекались ранее за побои и мелкое хулиганство.