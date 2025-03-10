bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 марта, 09:25

Published 10 марта, 09:25

Modified 10 марта, 09:27

Updated 10 марта, 09:27

Образование

В Белгородской области затраты на новый IT-колледж составят более 81 миллиона рублей

10 марта 2025, 09:25
Фото: Изображение Midjourney. Образование

Белгородское отделение IT-колледжа ITHub реализуют за 81 миллион рублей

Сюжет
Образование
1 сентября откроется IT-колледж с командой из 37 сотрудников. Приём документов для абитуриентов начнётся 2 июня. Также на каникулах пройдёт неделя открытых дверей.

IT-колледж в Белгороде откроется 1 сентября, как сообщили в правительстве. Общая команда сотрудников составит 37 человек. Пока отбирают кандидатов.

  • Административно-управленческий отдел, куда входят академический директор и бизнес-ментор.
  • Учебный отдел состоит из менеджера образовательного процесса и руководителя бизнес-роли.
  • Кафедра информационных систем и программирования будет состоять из 13 педагогов по общеобразовательным предметам и восьми — по специализированным дисциплинам.
  • Кафедра графического дизайна включает только педагогов со специализацией.
  • Кафедра информационной безопасности — из шести специализированных преподавателей.

Кроме того, перед началом образовательного процесса сами педагоги также пройдут обучение в период 1 апреля — 31 мая в очно-заочном формате. В конце — квалификационный экзамен для получения удостоверения.

В майские каникулы пройдут дни открытых дверей, которые продлятся неделю. Это касается Белгорода, Старого Оскола, Прохоровки и Алексеевки.

Общие затраты на реализацию проекта — 81 миллион 513 тысяч 500 рублей. Так, 6,1 млн направят на организацию учебного процесса. Это программа обучения и методология цифровизации обучения IT-Hub, оснащение программным обеспечением, включая налаживание работы с платформой LXP IThub.

Смета
Смета. Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Затраты на инфраструктуру составят 28,244 млн рублей, покупка мебели для 16 кабинетов — 5,552 млн рублей, оборудование — 22,693 млн рублей. Внутренние ремонтные работы на четырёх этажах общей площадью в 2591,3 м² планируют провести за 47 миллионов 169 тысяч 500 рублей. Всё будет организовано на базе одного корпуса индустриального колледжа.

2 июня начнётся приём документов абитуриентов.

Ранее Вячеслав Гладков высказала сомнения в факте открытия колледжа 1 сентября из-за хода работ и организации. однако срок сдачи, как заявил губернатор, переносить не будут.

Читайте также:
Юные белгородцы теперь смогут получать награды не только за успехи в спорте и учёбеВ Белгороде объявили набор в новый современный IT-колледжIT-специалисты просят Мишустина отменить поправки в закон о рекламе
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Образование#Россия#Новости Белгорода#Информационные технологии#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика