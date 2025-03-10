В Белгородской области затраты на новый IT-колледж составят более 81 миллиона рублей

Posted 10 марта, 09:25
Published 10 марта, 09:25
Modified 10 марта, 09:27
Updated 10 марта, 09:27
IT-колледж в Белгороде откроется 1 сентября, как сообщили в правительстве. Общая команда сотрудников составит 37 человек. Пока отбирают кандидатов.
Кроме того, перед началом образовательного процесса сами педагоги также пройдут обучение в период 1 апреля — 31 мая в очно-заочном формате. В конце — квалификационный экзамен для получения удостоверения.
В майские каникулы пройдут дни открытых дверей, которые продлятся неделю. Это касается Белгорода, Старого Оскола, Прохоровки и Алексеевки.
Общие затраты на реализацию проекта — 81 миллион 513 тысяч 500 рублей. Так, 6,1 млн направят на организацию учебного процесса. Это программа обучения и методология цифровизации обучения IT-Hub, оснащение программным обеспечением, включая налаживание работы с платформой LXP IThub.
Затраты на инфраструктуру составят 28,244 млн рублей, покупка мебели для 16 кабинетов — 5,552 млн рублей, оборудование — 22,693 млн рублей. Внутренние ремонтные работы на четырёх этажах общей площадью в 2591,3 м² планируют провести за 47 миллионов 169 тысяч 500 рублей. Всё будет организовано на базе одного корпуса индустриального колледжа.
2 июня начнётся приём документов абитуриентов.
Ранее Вячеслав Гладков высказала сомнения в факте открытия колледжа 1 сентября из-за хода работ и организации. однако срок сдачи, как заявил губернатор, переносить не будут.