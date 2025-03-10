В Белгородской области затраты на новый IT-колледж составят более 81 миллиона рублей

Затраты на инфраструктуру составят 28,244 млн рублей, покупка мебели для 16 кабинетов — 5,552 млн рублей, оборудование — 22,693 млн рублей. Внутренние ремонтные работы на четырёх этажах общей площадью в 2591,3 м² планируют провести за 47 миллионов 169 тысяч 500 рублей. Всё будет организовано на базе одного корпуса индустриального колледжа.