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Posted 10 марта, 12:28

Published 10 марта, 12:28

Modified 10 марта, 12:30

Updated 10 марта, 12:30

Больница

В Белгородской области самая дешёвая частная медицина?

10 марта 2025, 12:28
Фото: 1MI. Больница

Услуги частных медклиник обходятся белгородцам дешевле, чем другим россиянам

Сюжет
Медицина
По данным аналитики «Т-Ж», Белгородская область входит в десятку регионов страны с самым низким средним чеком за услуги платной медицины.

Белгородская область находится на шестом месте среди регионов, где стоимость приёма у частного врача остаётся одной из самых низких в стране. Лидером по самым низким затратам стала Тамбовская область.

В то время как жители Москвы тратят на визит в клинику в среднем 7206 ₽, в некоторых регионах этот показатель не превышает 2000 ₽. В Белгородской области приём в среднем обойдётся в 2190 .

В целом расходы россиян на частную медицину продолжают расти. В 2024 году, по данным Росстата, граждане потратили на неё 1,57 трлн рублей — на 11,8% больше, чем годом ранее. Согласно результатам опроса ФОМ, 27% россиян пользуются услугами частных врачей.

Регионы с самым высоким и самым низким чеком на платную медицину
Регионы с самым высоким и самым низким чеком на платную медицину. Фото: «Т-Ж»

Россияне всё чаще выбирают частную медицину, чтобы избежать очередей и получить услуги быстрее. За прошлый год расходы на платные клиники выросли на 18%, а число обращений увеличилось на 20%.

В среднем один визит обходился в 4717 рублей, а стоимость стоматологических услуг поднялась до 9138 рублей.

Эксперты связывали этот рост с нехваткой врачей в госучреждениях и стремлением пациентов к комфортному обслуживанию.

Россияне всё чаще обращаются в платные клиники. Во сколько обходится такой визит?
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#Анна Селищева#Белгородская область#Медицина#Цены#Белгород#Платная медицина
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