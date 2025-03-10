В Белгородской области самая дешёвая частная медицина?

Posted 10 марта, 12:28
Published 10 марта, 12:28
Modified 10 марта, 12:30
Updated 10 марта, 12:30
Белгородская область находится на шестом месте среди регионов, где стоимость приёма у частного врача остаётся одной из самых низких в стране. Лидером по самым низким затратам стала Тамбовская область.
В то время как жители Москвы тратят на визит в клинику в среднем 7206 ₽, в некоторых регионах этот показатель не превышает 2000 ₽. В Белгородской области приём в среднем обойдётся в 2190 ₽.
В целом расходы россиян на частную медицину продолжают расти. В 2024 году, по данным Росстата, граждане потратили на неё 1,57 трлн рублей — на 11,8% больше, чем годом ранее. Согласно результатам опроса ФОМ, 27% россиян пользуются услугами частных врачей.
Россияне всё чаще выбирают частную медицину, чтобы избежать очередей и получить услуги быстрее. За прошлый год расходы на платные клиники выросли на 18%, а число обращений увеличилось на 20%.
В среднем один визит обходился в 4717 рублей, а стоимость стоматологических услуг поднялась до 9138 рублей.
Эксперты связывали этот рост с нехваткой врачей в госучреждениях и стремлением пациентов к комфортному обслуживанию.