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Posted 10 марта, 07:23

Published 10 марта, 07:23

Modified 10 марта, 07:25

Updated 10 марта, 07:25

Безработица

В Белгородской области оказался самый высокий уровень безработицы в Черноземье

10 марта 2025, 07:23
Фото: 1MI. Безработица

Белгородская область оказалась на 59-м месте рейтинга по безработице

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Рейтинг
При этом белгородцы тратили меньше времени на поиск работы по сравнению с соседями.

Белгородская область заняла 59-е место в рейтинге по уровню безработицы. Список составили журналисты РИА «Новости».

Уровень безработицы в Белгородской области в IV квартале 2024 года составил 2,5%. Это больше, чем у соседей по Центральному Черноземью: в Воронежской области показатель — 2,2%, в Курской — 1,7%, Липецкой — 2,1%, Тамбовской — 1,9%.

За год безработица в Белгородской области снизилась на 0,9 процентного пункта. В соседних областях тоже отмечен спад, но не такой значительный: в Курской — на 0,4 п. п., в Липецкой — на 0,6 п. п., в Тамбовской — на 0,9 п. п., в Воронежской — на 0,7 п. п.

В среднем белгородцы ищут работу 2,4 месяца. В то время как у соседей этот показатель больше. Это значительно меньше, чем в Воронежской (8,9 месяца), Тамбовской (5,1), Липецкой (4,4) и Курской (3,5).

В Белгородской области уровень безработицы в четвёртом квартале 2023 года составил 3,4%. В Курской, Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях безработица оказалась ниже, а время поиска работы — короче.

В июле 2024 года более 3 тысяч белгородцев были безработными.

Более 3 тысяч белгородцев признаны безработными
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