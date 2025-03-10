В Белгородской области оказался самый высокий уровень безработицы в Черноземье

За год безработица в Белгородской области снизилась на 0,9 процентного пункта. В соседних областях тоже отмечен спад, но не такой значительный: в Курской — на 0,4 п. п., в Липецкой — на 0,6 п. п., в Тамбовской — на 0,9 п. п., в Воронежской — на 0,7 п. п.