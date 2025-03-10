Убытки на 30 млн рублей получил владелец структур «Приосколья»

Posted 10 марта, 12:50
Published 10 марта, 12:50
Modified 10 марта, 12:52
Updated 10 марта, 12:52
Компании продолжают публиковать финансовые отчёты за ушедший 2024 год. Отчитался и новый владелец нескольких структур производителя курятины «Приосколье» — ООО «Инвест Трейд».
Компания была зарегистрирована только в июне 2023 года. В 2023 году компания ничего не принесла своему владельцу Сергею Феськову, кроме убытков на 30 тыс. рублей. В 2024 году цифра увеличилась прилично, а именно в тысячу раз, — убытки составили 31,9 млн рублей.
«Инвест Трейд» является учредителем АО «Приосколье», ЗАО «КЗК», АО «ТД „Приосколье“» и ЗАО «НКЗ». Все они были связаны с бывшим владельцем «Приосколья» Геннадием Бобрицким. Сейчас он скрывается после побега из-под домашнего ареста. Его подозревают в мошенничестве.