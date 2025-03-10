bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 марта, 12:50

Published 10 марта, 12:50

Modified 10 марта, 12:52

Updated 10 марта, 12:52

Владелец компаний «Приосколья» отчитался об убытках

Убытки на 30 млн рублей получил владелец структур «Приосколья»

10 марта 2025, 12:50
Фото: Изображение Midjourney.

Владелец компаний «Приосколья» отчитался об убытках

Сюжет
Белгородский бизнес
Учредитель четырёх структур «Приосколья» «Инвест Трейд» отчитался об убытках в 2024 году на сумму более 30 млн рублей.

Компании продолжают публиковать финансовые отчёты за ушедший 2024 год. Отчитался и новый владелец нескольких структур производителя курятины «Приосколье» — ООО «Инвест Трейд».

Компания была зарегистрирована только в июне 2023 года. В 2023 году компания ничего не принесла своему владельцу Сергею Феськову, кроме убытков на 30 тыс. рублей. В 2024 году цифра увеличилась прилично, а именно в тысячу раз, — убытки составили 31,9 млн рублей.

«Инвест Трейд» является учредителем АО «Приосколье», ЗАО «КЗК», АО «ТД „Приосколье“» и ЗАО «НКЗ». Все они были связаны с бывшим владельцем «Приосколья» Геннадием Бобрицким. Сейчас он скрывается после побега из-под домашнего ареста. Его подозревают в мошенничестве.

Сергей Феськов возглавил ещё один актив белгородского «Приосколья»
Узнать подробнее
Читайте также:
В структурах «Приосколья» появился очередной новый руководительЧто известно о новом владельце белгородского «Приосколья»?АО «Приосколье» больше не принадлежит Геннадию Бобрицкому
#Алёна Мальцева#Экономика#Приосколье#Белгородский бизнес#Сергей Феськов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика