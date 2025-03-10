Убытки на 30 млн рублей получил владелец структур «Приосколья»

Компания была зарегистрирована только в июне 2023 года. В 2023 году компания ничего не принесла своему владельцу Сергею Феськову, кроме убытков на 30 тыс. рублей. В 2024 году цифра увеличилась прилично, а именно в тысячу раз, — убытки составили 31,9 млн рублей.