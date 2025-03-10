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Posted 10 марта, 07:01

Published 10 марта, 07:01

Modified 10 марта, 07:03

Updated 10 марта, 07:03

Приют для животных

Сроки ремонта пострадавшего белгородского приюта для животных перенесли на июнь

10 марта 2025, 07:01
Фото: 1MI. Приют для животных
Сюжет
Новости Белгорода
Олег Медведев заявил, что восстановление сложнее, чем ожидали. Ранее работы обещали закончить к февралю. На очереди по строительству приюта — Шебекинский округ.

Приюты для животных на данный момент успели построить в Белгородском районе, Белгороде и в Яковлевском МО. Однако последний пострадал при одном из обстрелов со стороны ВСУ.

Восстановить его предварительно планировали к 1 февраля. Однако, как заявил глава округа, при проведении экспертизы обнаружилось, что повреждения сложнее, чем предполагали. Олег Медведев отчитался, что контракт на восстановительные работы уже заключён. Кроме того, из-за возросшей сложности работ выросла и стоимость восстановления. Закончить восстановительные работы планируется до 1 июня.

На очереди — Шебекинский округ. Как уточнили на оперсовещании, в каждом муниципалитете Белгородской области займутся вопросами появления и обустройства приютов. План — по одному приюту в год. Если не позволит оперативная обстановка, то займутся в Валуйском округе, а также, если здесь станет невозможно, то в Волоконовском — на стыке нескольких зон, где есть безопасная территория, заявил губернатор.

Также вчера появилась информация, что в Строителе начинается отлов бездомных собак. Согласно объявлению начался он уже сегодня, 10 марта, и закончится 13 марта. Владельцев питомцев призвали внимательнее следить за своими домашними животными, чтобы они не попали под отлов.

В Строителе пройдёт отлов бездомных собак: белгородцев просят следить за питомцами
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#ВСУ#Восстановительные работы#Обстрелы
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