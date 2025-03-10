Сроки ремонта пострадавшего белгородского приюта для животных перенесли на июнь

На очереди — Шебекинский округ. Как уточнили на оперсовещании, в каждом муниципалитете Белгородской области займутся вопросами появления и обустройства приютов. План — по одному приюту в год. Если не позволит оперативная обстановка, то займутся в Валуйском округе, а также, если здесь станет невозможно, то в Волоконовском — на стыке нескольких зон, где есть безопасная территория, заявил губернатор.