Сроки ремонта пострадавшего белгородского приюта для животных перенесли на июнь

Posted 10 марта, 07:01
Published 10 марта, 07:01
Modified 10 марта, 07:03
Updated 10 марта, 07:03
Приюты для животных на данный момент успели построить в Белгородском районе, Белгороде и в Яковлевском МО. Однако последний пострадал при одном из обстрелов со стороны ВСУ.
Восстановить его предварительно планировали к 1 февраля. Однако, как заявил глава округа, при проведении экспертизы обнаружилось, что повреждения сложнее, чем предполагали. Олег Медведев отчитался, что контракт на восстановительные работы уже заключён. Кроме того, из-за возросшей сложности работ выросла и стоимость восстановления. Закончить восстановительные работы планируется до 1 июня.
На очереди — Шебекинский округ. Как уточнили на оперсовещании, в каждом муниципалитете Белгородской области займутся вопросами появления и обустройства приютов. План — по одному приюту в год. Если не позволит оперативная обстановка, то займутся в Валуйском округе, а также, если здесь станет невозможно, то в Волоконовском — на стыке нескольких зон, где есть безопасная территория, заявил губернатор.
Также вчера появилась информация, что в Строителе начинается отлов бездомных собак. Согласно объявлению начался он уже сегодня, 10 марта, и закончится 13 марта. Владельцев питомцев призвали внимательнее следить за своими домашними животными, чтобы они не попали под отлов.