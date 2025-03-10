СберКарта Ветерана: как и где её можно получить в Белгородской области

Чтобы стать обладателем карты, достаточно посетить один из офисов Сбербанка, расположенных на территории Белгородской области. Для этого потребуются паспорт, номер социального страхования и оригинал бумажного удостоверения об участии в боевых действиях либо официальная справка о принятии участия в СВО.