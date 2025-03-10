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Posted 10 марта, 09:49

Published 10 марта, 09:49

Modified 10 марта, 09:51

Updated 10 марта, 09:51

Военные

СберКарта Ветерана: как и где её можно получить в Белгородской области

10 марта 2025, 09:49
Фото: 1MI. Военные
Сюжет
Новости Белгорода
СберКарта для ветеранов — это современная альтернатива бумажного свидетельства об участии в военных действиях.

Чтобы стать обладателем карты, достаточно посетить один из офисов Сбербанка, расположенных на территории Белгородской области. Для этого потребуются паспорт, номер социального страхования и оригинал бумажного удостоверения об участии в боевых действиях либо официальная справка о принятии участия в СВО.

Внедрение цифрового сертификата ветерана в банковский пластик представляет облегчённый доступ к формам государственного финансирования.

СберКарта Ветерана используется для получения военных пенсий, социальных пособий на федеральном и региональном уровнях, заявил Евгений Поливаев, управляющий Белгородским отделением Сбера.

В Белгородской области можно получить карту в нижеуказанных офисах:

  • Алексеевский округ, Алексеевка, улица Комсомольская, 46А
  • Белгородский район, Дубовое, улица Зелёная, 16
  • Белгородский район, Дубовое, мкр Пригородный, улица Щорса, 64
  • Белгородский район, Майский, улица Кирова, 14А
  • Белгородский район, Северный, улица Олимпийская, 20А
  • Белгородский район, Октябрьский, площадь Островского, 2Б
  • Белгородский район, Разумное, проспект Ленина, 6А
  • Борисовский район, Борисовка, улица Первомайская, 27
  • Валуйский округ, Валуйки, улица М.Горького, 31А
  • Валуйский округ, Валуйки, улица 1 Мая, 30А
  • Валуйский округ, Уразово, улица Красная Площадь, 4А
  • Вейделевский район, Вейделевка, улица Центральная, 17А
  • Волоконовский район, Волоконовка, улица Ленина, 18а
  • Белгород, бульвар Народный, 89
  • Белгород, бульвар Юности, 10
  • Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 160
  • Белгород, проспект Белгородский, 54
  • Белгород, улица Апанасенко, 97
  • Белгород, улица Буденного, 2А
  • Белгород, улица Губкина, 17-А
  • Белгород, улица Железнякова, 18А
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