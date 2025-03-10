СберКарта Ветерана: как и где её можно получить в Белгородской области

Posted 10 марта, 09:49
Published 10 марта, 09:49
Modified 10 марта, 09:51
Updated 10 марта, 09:51
Чтобы стать обладателем карты, достаточно посетить один из офисов Сбербанка, расположенных на территории Белгородской области. Для этого потребуются паспорт, номер социального страхования и оригинал бумажного удостоверения об участии в боевых действиях либо официальная справка о принятии участия в СВО.
Внедрение цифрового сертификата ветерана в банковский пластик представляет облегчённый доступ к формам государственного финансирования.
СберКарта Ветерана используется для получения военных пенсий, социальных пособий на федеральном и региональном уровнях, заявил Евгений Поливаев, управляющий Белгородским отделением Сбера.
В Белгородской области можно получить карту в нижеуказанных офисах: