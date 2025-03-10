Радость будет недолгой? В Белгород пришло потепление, но скоро погода ухудшится

Posted 10 марта, 09:02
Published 10 марта, 09:02
Modified 10 марта, 09:12
Updated 10 марта, 09:12
В Белгороде начиная с 6 марта установилась непривычно тёплая для начала весны погода. Столбики термометров уже несколько дней показывают днём больше +10 °С.
Такая тёплая погода, если верить прогнозам синоптиков, сохранится в столице региона до конца недели. Вплоть до субботы, 15 марта, температура в светлое время суток будет колебаться от +12 °С до +17 °С.
Но уже с воскресенья в Белгород постепенно придёт похолодание. А начиная со следующей недели температура будет больше похожа на мартовскую: +4…+7 °С днём.
Более того, в Белгород вернутся дожди. Когда именно, можно узнать на скриншотах ниже.
Ранее Бел.Ру рассказало, какую погоду ожидать в марте, на основе прогнозов популярных платформ.