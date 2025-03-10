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Posted 10 марта, 09:02

Published 10 марта, 09:02

Modified 10 марта, 09:12

Updated 10 марта, 09:12

Погода в Белгороде может ухудшиться

Радость будет недолгой? В Белгород пришло потепление, но скоро погода ухудшится

10 марта 2025, 09:02
Фото: 1MI. Погода в Белгороде может ухудшиться

Синоптики ответили, когда в Белгород вернётся по-настоящему мартовская погода

Сюжет
Погода
В столице региона последние дни невероятно тепло. Однако убирать тёплые вещи пока не нужно — скоро погода вновь будет похожа на мартовскую, а не на апрельскую.

В Белгороде начиная с 6 марта установилась непривычно тёплая для начала весны погода. Столбики термометров уже несколько дней показывают днём больше +10 °С.

Такая тёплая погода, если верить прогнозам синоптиков, сохранится в столице региона до конца недели. Вплоть до субботы, 15 марта, температура в светлое время суток будет колебаться от +12 °С до +17 °С.

Но уже с воскресенья в Белгород постепенно придёт похолодание. А начиная со следующей недели температура будет больше похожа на мартовскую: +4…+7 °С днём.

Более того, в Белгород вернутся дожди. Когда именно, можно узнать на скриншотах ниже.

Ранее Бел.Ру рассказало, какую погоду ожидать в марте, на основе прогнозов популярных платформ.

Прогноз погоды для Белгорода
Прогноз погоды для Белгорода
Прогноз погоды для Белгорода
Прогноз погоды для Белгорода
Прогноз погоды для Белгорода. Фото: Гидрометцентр
Долгожданное тепло или вновь аномальный холод? Какой будет погода в марте в Белгороде
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