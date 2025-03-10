Радость будет недолгой? В Белгород пришло потепление, но скоро погода ухудшится

Синоптики ответили, когда в Белгород вернётся по-настоящему мартовская погода

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В столице региона последние дни невероятно тепло. Однако убирать тёплые вещи пока не нужно — скоро погода вновь будет похожа на мартовскую, а не на апрельскую.