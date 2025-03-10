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Posted 10 марта, 07:57

Published 10 марта, 07:57

Modified 10 марта, 08:45

Updated 10 марта, 08:45

Последствия атаки на Белгородскую область

Появились подробности атаки на Белгородскую область, при которой пострадали двое

10 марта 2025, 07:57
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия атаки на Белгородскую область

ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области, ранены двое

Сюжет
СВО
Атакам подверглись Валуйский и Шебекинский округа. ВСУ нанесли удары дронами.

10 марта на оперативном совещании стало известно о двоих пострадавших в результате атаки в Валуйском округе. Дрон ударил по ехавшему автомобилю. Произошло это в Шелаево.

Уточняется, что пострадали мужчина и женщина: у первого закрытая черепно-мозговая травма и осколочное ранение, у второй — осколочные ранения.

Кроме того, атакам подверглись ещё два населённых пункта. В валуйском Уразово БПЛА ударил по частному дому, а в шебекинской Белянке пострадало сельхозпредприятие от налёта FPV-дрона.

Напомним, что мирный житель пострадал и накануне в Шебекино: мужчина оказался рядом с миной.

Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
После ночных взрывов некоторые белгородцы на время остались без света
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#Происшествия#Пострадавшие#Белгород#Белгородская область#Атака ВСУ#БПЛА#Валуйский горокруг#СВО#Приграничье#Разрушения
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