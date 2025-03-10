Появились подробности атаки на Белгородскую область, при которой пострадали двое

Posted 10 марта, 07:57
Published 10 марта, 07:57
Modified 10 марта, 08:45
Updated 10 марта, 08:45
10 марта на оперативном совещании стало известно о двоих пострадавших в результате атаки в Валуйском округе. Дрон ударил по ехавшему автомобилю. Произошло это в Шелаево.
Уточняется, что пострадали мужчина и женщина: у первого закрытая черепно-мозговая травма и осколочное ранение, у второй — осколочные ранения.
Кроме того, атакам подверглись ещё два населённых пункта. В валуйском Уразово БПЛА ударил по частному дому, а в шебекинской Белянке пострадало сельхозпредприятие от налёта FPV-дрона.
Напомним, что мирный житель пострадал и накануне в Шебекино: мужчина оказался рядом с миной.