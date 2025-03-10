После ночных взрывов некоторые белгородцы на время остались без света

Posted 10 марта, 06:29
Published 10 марта, 06:29
Modified 10 марта, 06:31
Updated 10 марта, 06:31
ВСУ 9 марта выпустили по девяти районам Белгородской области 60 снарядов и 71 беспилотник. Разрушений не выявили в Борисовском, Волоконовском, Краснояружском, Ракитянском и Чернянском районах. В остальных есть последствия.
В Шебекинском округе накануне пострадал мирный житель. Мужчина оказался рядом со взорвавшейся миной «колокольчик». Он остаётся в больнице.
В округе за сутки также повреждены два частных дома, ещё один сгорел. Под удар попали и семь машин, сообщили в оперштабе.
В Белгородском районе повреждена кровля частного дома. На территории ещё одного частного дома, но уже в Валуйском округе после атаки ВСУ загорелась сухая трава. Кроме того, удару подверглось фермерское хозяйство — сгорела машина, повреждено производственное помещение.
ВСУ минувшей ночью атаковали Грайворонский округ. Из-за этого в Новостроевке-Первой пока что нет света — проблему начнут устранять после того, как получат согласие от Минобороны. Также в селе сгорела машина, повреждены ещё два автомобиля, два дома, линии газоснабжения.
Помимо этого, в округе накануне пострадало коммерческое предприятие — повреждены оборудование и транспорт.