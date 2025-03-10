После ночных взрывов некоторые белгородцы на время остались без света

ВСУ минувшей ночью атаковали Грайворонский округ. Из-за этого в Новостроевке-Первой пока что нет света — проблему начнут устранять после того, как получат согласие от Минобороны. Также в селе сгорела машина, повреждены ещё два автомобиля, два дома, линии газоснабжения.