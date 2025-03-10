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Posted 10 марта, 06:29

Published 10 марта, 06:29

Modified 10 марта, 06:31

Updated 10 марта, 06:31

60 снарядов выпустили по Белгородской области

После ночных взрывов некоторые белгородцы на время остались без света

10 марта 2025, 06:29
Фото: 1MI. 60 снарядов выпустили по Белгородской области

ВСУ за сутки атаковали девять районов Белгородской области

Сюжет
Обстрел
За день из-за атак ранен мирный житель, есть разрушения в домах, на коммерческом предприятии и фермерском хозяйстве. Один из ударов был ночью.

ВСУ 9 марта выпустили по девяти районам Белгородской области 60 снарядов и 71 беспилотник. Разрушений не выявили в Борисовском, Волоконовском, Краснояружском, Ракитянском и Чернянском районах. В остальных есть последствия.

В Шебекинском округе накануне пострадал мирный житель. Мужчина оказался рядом со взорвавшейся миной «колокольчик». Он остаётся в больнице.

В округе за сутки также повреждены два частных дома, ещё один сгорел. Под удар попали и семь машин, сообщили в оперштабе.

В Белгородском районе повреждена кровля частного дома. На территории ещё одного частного дома, но уже в Валуйском округе после атаки ВСУ загорелась сухая трава. Кроме того, удару подверглось фермерское хозяйство — сгорела машина, повреждено производственное помещение.

ВСУ минувшей ночью атаковали Грайворонский округ. Из-за этого в Новостроевке-Первой пока что нет света — проблему начнут устранять после того, как получат согласие от Минобороны. Также в селе сгорела машина, повреждены ещё два автомобиля, два дома, линии газоснабжения.

Помимо этого, в округе накануне пострадало коммерческое предприятие — повреждены оборудование и транспорт.

Два человека ранены после обстрела белгородского Шебекино
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