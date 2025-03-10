Пока тепло, но будут ли дожди? Чего ожидать белгородцам от погоды в ближайшее время

Posted 10 марта, 13:04
Published 10 марта, 13:04
Modified 10 марта, 13:06
Updated 10 марта, 13:06
Завтра, 11 марта, в Белгородской области установится переменная облачность. Осадков не ожидается.
Ночью столбик термометра опустится до 0…+5 °С. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
Днём его порывы усилятся до 8-13 м/с. Вместе с тем воздух прогреется до +10…+15 °С, сообщили в областном МЧС.
В Белгороде во вторник тоже будет облачно, но без дождей. 11 марта температура ночью составит +2 °С, а днём +11 °С, сообщает Гидрометцентр.
Небольшой кратковременный дождь в Белгороде возможен уже в ночь на среду. А начиная с пятницы осадки будут идти и днём.
При этом синоптики пока что прогнозируют похолодание уже со следующей недели, так что убирать тёплые вещи пока рано.