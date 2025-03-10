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Posted 10 марта, 13:04

Published 10 марта, 13:04

Modified 10 марта, 13:06

Updated 10 марта, 13:06

Погода радует теплом

Пока тепло, но будут ли дожди? Чего ожидать белгородцам от погоды в ближайшее время

10 марта 2025, 13:04
Фото: 1MI. Погода радует теплом

В Белгородской области сохранится тепло до +15 °С

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Новости Белгорода
Погода продолжает радовать белгородцев теплом. А что пообещали синоптики на вторник?

Погода в Белгородской области

Завтра, 11 марта, в Белгородской области установится переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ночью столбик термометра опустится до 0…+5 °С. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Днём его порывы усилятся до 8-13 м/с. Вместе с тем воздух прогреется до +10…+15 °С, сообщили в областном МЧС.

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Погода в Белгороде

В Белгороде во вторник тоже будет облачно, но без дождей. 11 марта температура ночью составит +2 °С, а днём +11 °С, сообщает Гидрометцентр.

Небольшой кратковременный дождь в Белгороде возможен уже в ночь на среду. А начиная с пятницы осадки будут идти и днём.

При этом синоптики пока что прогнозируют похолодание уже со следующей недели, так что убирать тёплые вещи пока рано.

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