Переселенцев в соседнем с Белгородской областью регионе освободили от платы за детсад

Posted 10 марта, 16:05
Published 10 марта, 16:05
Modified 10 марта, 16:05
Updated 10 марта, 16:05
Переселенцы из Курской области не будут платить за детсады в регионе. С этого года мера поддержки также действует в Золотухинском, Курчатовском и Касторенском районах, в Курчатове и Железногорске.
Ещё в 19 муниципальных образованиях региона такая поддержка актуальна ещё с 2024-го, сообщают «Курские известия». В детсады уже зачислили 786 детей из приграничных территорий.
Ранее жителям курского приграничья назначили ежемесячные выплаты, соразмерные средней зарплате в регионе.
Жителя Курска ранее возмутило, что 11 млн рублей потратили на арт-объекты ко Дню города, в то время как детсад в городе находился в аварийном состоянии. Власти установили конструкции в виде звёзд на улицах города, несмотря на запросы местных жителей на ремонт образовательного учреждения.