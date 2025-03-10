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Posted 10 марта, 16:05

Published 10 марта, 16:05

Modified 10 марта, 16:05

Updated 10 марта, 16:05

Детский сад

Переселенцев в соседнем с Белгородской областью регионе освободили от платы за детсад

10 марта 2025, 16:05
Фото: Изображение Midjourney. Детский сад

Курян из приграничья освободили от платы за детский сад

Сюжет
Дети
Переселенцы из Курской области теперь не платят за детсады в нескольких районах.

Переселенцы из Курской области не будут платить за детсады в регионе. С этого года мера поддержки также действует в Золотухинском, Курчатовском и Касторенском районах, в Курчатове и Железногорске.

Ещё в 19 муниципальных образованиях региона такая поддержка актуальна ещё с 2024-го, сообщают «Курские известия». В детсады уже зачислили 786 детей из приграничных территорий.

Ранее жителям курского приграничья назначили ежемесячные выплаты, соразмерные средней зарплате в регионе.

Жителя Курска ранее возмутило, что 11 млн рублей потратили на арт-объекты ко Дню города, в то время как детсад в городе находился в аварийном состоянии. Власти установили конструкции в виде звёзд на улицах города, несмотря на запросы местных жителей на ремонт образовательного учреждения.

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#Анна Селищева#Общество#Курская область#Дети#Черноземье#Плата#Детсад#Приграничье
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