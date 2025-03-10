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Posted 10 марта, 07:55

Published 10 марта, 07:55

Modified 10 марта, 07:57

Updated 10 марта, 07:57

Белгородские Холки превратятся в культурно-туристский кластер

Паломнический центр и торговые точки: чем будут привлекать в белгородские Холки

10 марта 2025, 07:55
Фото: 1MI.

Белгородские Холки превратятся в культурно-туристский кластер

Сюжет
Благоустройство
Село Холки в Чернянском районе ждёт масштабная трансформация. Рабочая группа представила проект по созданию культурно-туристского кластера, который призван сохранить уникальное наследие и привлечь инвестиции в регион.

Как рассказал врио первого заместителя губернатора Белгородской области Илья Пономарёв, рабочая группа подготовила предложения по формированию культурно-туристского кластера в селе Холки Чернянского района. Главный приоритет проекта — сохранение уникального природного и культурно-исторического потенциала этого места. Для этого сформирована нормативно-правовая база.

Базовыми задачами для раскрытия потенциала этой территории является целенаправленное формирование туристского потока и опережающее развитие инженерной инфраструктуры, что должно обеспечить привлекательность инвестиций в объекты гостиничного назначения.

Второй стратегический приоритет проекта — формирование индустрии гостеприимства. Предлагается для жителей села Холки разработать меры финансовой поддержки тех проектов, которые будут выполнять требования к архитектурному стилю объектов туристской инфраструктуры и обеспечивать постоянное поддержание установленного стандарта гостеприимства.

Третий стратегический приоритет — бережное архитектурное освоение пространства. Вновь создаваемые объекты должны гармонично сочетаться с архитектурным стилем монастыря, а работы по благоустройству территории обеспечивать сохранение природного ландшафта. Для этого необходимо подготовить и утвердить регламенты градостроительной деятельности для этой территории.

Рабочая группа предлагает определить три этапа реализации проекта. Первый — в 2025-26 году. В это время построят паломнический центр. Одновременно начнут работы по второму этапу, который завершится в 2027 году. В рамках этого этапа будет происходить базовое развитие культурно-туристского кластера. И третий этап запланирован на 2026-30 годы.

Фото: Из оперсовещания правительства области

Сейчас определена площадка под строительство паломнического центра. Его общая площадь составит 1680 кв. м. Вместимость комплекса — 85 человек.

Фото: Из оперсовещания правительства области

Технико-экономические показатели в разрезе этапов развития кластера представлены на фото:

Фото: Из оперсовещания правительства области
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#Кристина Семенчук#Благоустройство#Туризм#Инвестиции#Инфраструктура#Холки#Белгород#Гостеприимство#Культурно-туристский кластер
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