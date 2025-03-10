Паломнический центр и торговые точки: чем будут привлекать в белгородские Холки

Рабочая группа предлагает определить три этапа реализации проекта. Первый — в 2025-26 году. В это время построят паломнический центр. Одновременно начнут работы по второму этапу, который завершится в 2027 году. В рамках этого этапа будет происходить базовое развитие культурно-туристского кластера. И третий этап запланирован на 2026-30 годы.