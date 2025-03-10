Паломнический центр и торговые точки: чем будут привлекать в белгородские Холки

Posted 10 марта, 07:55
Published 10 марта, 07:55
Modified 10 марта, 07:57
Updated 10 марта, 07:57
Как рассказал врио первого заместителя губернатора Белгородской области Илья Пономарёв, рабочая группа подготовила предложения по формированию культурно-туристского кластера в селе Холки Чернянского района. Главный приоритет проекта — сохранение уникального природного и культурно-исторического потенциала этого места. Для этого сформирована нормативно-правовая база.
Базовыми задачами для раскрытия потенциала этой территории является целенаправленное формирование туристского потока и опережающее развитие инженерной инфраструктуры, что должно обеспечить привлекательность инвестиций в объекты гостиничного назначения.
Второй стратегический приоритет проекта — формирование индустрии гостеприимства. Предлагается для жителей села Холки разработать меры финансовой поддержки тех проектов, которые будут выполнять требования к архитектурному стилю объектов туристской инфраструктуры и обеспечивать постоянное поддержание установленного стандарта гостеприимства.
Третий стратегический приоритет — бережное архитектурное освоение пространства. Вновь создаваемые объекты должны гармонично сочетаться с архитектурным стилем монастыря, а работы по благоустройству территории обеспечивать сохранение природного ландшафта. Для этого необходимо подготовить и утвердить регламенты градостроительной деятельности для этой территории.
Рабочая группа предлагает определить три этапа реализации проекта. Первый — в 2025-26 году. В это время построят паломнический центр. Одновременно начнут работы по второму этапу, который завершится в 2027 году. В рамках этого этапа будет происходить базовое развитие культурно-туристского кластера. И третий этап запланирован на 2026-30 годы.
Сейчас определена площадка под строительство паломнического центра. Его общая площадь составит 1680 кв. м. Вместимость комплекса — 85 человек.
Технико-экономические показатели в разрезе этапов развития кластера представлены на фото: