Новые улицы в Белгороде назовут в честь героев СВО? Власти ищут компромисс

По итогам встречи Владимира Путина с сотрудницами фонда «Защитники Отечества» от президента поступило несколько поручений. Одно из них — называть улицы, школы и институты в честь героев СВО. Глава региона Вячеслав Гладков предложил создать рабочую группу и определить порядок.