Новые улицы в Белгороде назовут в честь героев СВО? Власти ищут компромисс

Posted 10 марта, 07:19
Published 10 марта, 07:19
Modified 10 марта, 07:21
Updated 10 марта, 07:21
По итогам встречи Владимира Путина с сотрудницами фонда «Защитники Отечества» от президента поступило несколько поручений. Одно из них — называть улицы, школы и институты в честь героев СВО. Глава региона Вячеслав Гладков предложил создать рабочую группу и определить порядок.
Порядок принятия решения по переименованию улиц сложный. Белгородская область развивается, строятся улицы, микрорайоны. Давайте соберём оргсовет и примем решение, как можно назвать улицы, которые связаны с историей проведения СВО, в том числе участия Белгородской области. Чтобы не создать конфликтность и обиду, должен быть чёткий порядок, который понятен всем.
Вячеслав Гладков
Ещё одно поручение президента — доступная среда. Губернатор предложил рассмотреть этот вопрос и принять закон на уровне региона.
Он есть федеральный. Не хочу ничему противоречить, но есть прямое поручение президента, мы его выполним. У нас есть осознание необходимости создания безбарьерной среды, но не в течение какого-то промежутка времени, а условно в этом году. У всех, кто вернулся, мы понимаем, какая проблема со здоровьем возникла. Должны постараться проблему решить. В течение квартала. Предлагаю в течение двух недель подготовить проект нормативно-правового акта, обсудить его на площадке фонда. Затраты небольшие, но эти задачи необходимо выполнять.
Вячеслав Гладков
Среди поручений — помощь семьям, пропавших без вести военнослужащих. Гладков поручил составить реестр этих семей.
Хотелось бы, чтобы ни одна семья не оказалось обиженной. Фонду необходимо брать функции по сбору информации из всех источников: военкомат, воинская часть, родственники, соцсети, СМИ. Перепроверять, выходить на родственников и части, составлять реестр и оказывать помощь.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее стало известно, что чиновник из Старооскольского округа украл 1 млн рублей минимум у шести бойцов СВО.