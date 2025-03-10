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Posted 10 марта, 13:32

Published 10 марта, 13:32

Modified 10 марта, 13:34

Updated 10 марта, 13:34

Правительство Белгородской области

Неслабый пол в региональной власти: какие посты занимают белгородские женщины

10 марта 2025, 13:32
Фото: Изображение Midjourney. Правительство Белгородской области

Журналисты составили список белгородских женщин во власти

Сюжет
Новости Белгорода
8 марта — женский праздник. В честь Международного женского дня журналисты Бел.Ру узнали, где и на каких должностях в правительстве Белгородской области состоят представительницы прекрасного пола.

Международный женский день 8 марта — не просто праздник женственности, когда вспоминают о милых дамах, поздравляя их с букетами цветов. Этот праздник берёт своё начало как день единения женщин в их стремлении к защите прав и достижению равноправия. В 1945 году Устав ООН стал ключевым на международном уровне подтверждением равенства полов. Через 30 лет празднование Международного женского дня стало традицией для государств, входящих в состав ООН.

Историческая справка

По факту, в отечественной истории самой первой женщиной в политике стала княгиня Ольга, однако наиболее ключевым является 8 марта, 23 февраля по старому стилю, 1917 года, когда Николай II подписал указ о даровании права голоса женщинам.

До этого являлось и 14 января 1871 года, когда Александра II принял указ «О допущении женщин на службу в общественные и правительственные учреждения». Ещё один шаг вперёд — период после Октябрьской революции, когда женщины добились возможности становиться партийными лидерами, в тридцатые годы двадцатого века женское представительство в Советах и партийных структурах начало играть всё более заметную роль. Развитие продолжилось в постсоветские годы. Важным стало и начало нулевых, когда женщины стали входить в политическую сферу, достигнув сегодняшнего уровня только ближе к 2020-м годам.

Женщины в белгородской власти

Одни из первых

Ольга Медведева

История Ольги Медведевой, учителя истории в школе №35 Белгорода, началась в 2003 году, когда она получила должность в управлении образования администрации областного центра.

Позже Ольга Медведева поднялась по карьерной лестнице до первого заместителя руководителя департамента образования по Белгородской области, исполняла обязанности замглавы мэрии.

В 2018 году Медведеву избрали как депутата горсовета, вскоре она стала председателем. С 2022 года женщина — заместитель губернатора Белгородской области по внутренней политике. По факту — одна из первых министров-женщин, остающихся на должности до сих пор.

Ольга Медведева на заседании городского совета
Ольга Медведева на заседании городского совета. Фото: Официальный сайт горсовета Белгорода

Наталия Полуянова

До 2003 года — экономист-менеджер Наталия Полуянова позже заняла должность руководителя администрации Корочанского района в 2014 году. Спустя несколько лет, с 2019 по 2021 год, она исполняла обязанности председателя облдумы. Позже — сменила депутатский мандат на Госдуму.

В период с 2006 года Полуянова занимала пост руководителя отдела молодёжной политики в структуре департамента образования, культуры, спорта и молодёжи при мэрии Белгорода. Далее женщина поднялась до регионального уровня, а ещё через время — федерального.

Наталия Полуянова зарегистрирована депутатом Белгородской облдумы
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Кроме того, Наталия Полуянова является координатором проекта «Женское движение Единой России», который, согласно описанию, направлен на продвижение и исполнение инициатив женщин в различных аспектах общества.

Наталия Полуянова стала первым заместителем председателя белгородской областной думы
Наталия Полуянова стала первым заместителем председателя белгородской областной думы. Фото: Официальный сайт правительства Белгородской области

Оксана Тарантова

Ставропольская экс-начальница управления внутренней политики, бывший первый замдиректора департамента общественных связей Кировской области стала министром общественных коммуникаций в правительстве Белгородской области в 2021 году.

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Оксана Тарантова, как оказалось, человек многогранный— политтехнолог и политконсультант с 20-летним стажем, специалист по антикризисным коммуникациям, социальный психолог и руководитель избирательных кампаний в прошлом.

Оксана Тарантова, министр общественных коммуникаций Белгородской области
Оксана Тарантова, министр общественных коммуникаций Белгородской области. Фото: Официальный сайт администрация Валуйского муниципального округа

Министерства и управления Белгородской области

Киреева Татьяна Владимировна

Заняла должность министра по делам молодёжи Белгородской области в мае 2022 года и в 2023 году стала замгубернатора по тому же направлению, сохранив статус министра. Также такое министерство стало самым первым по всей РФ.

В сентябре прошлого года получила Почётную грамоту Президента. К слову, в 2023 году чиновница заняла 51-е место в проекте редакции Бел.Ру топ-100 влиятельных.

Топ-100 влиятельных людей Белгородской области
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Киреева окончила юридический институт, работала в региональном УМВД с 1994 года как минимум 20 лет и там же в 2013 году возглавила отдел общественных связей, потом — в Краснодарском крае. Числилась в звании подполковника. Также Киреева успела поработать в «Мире Белогорья», замначальницей департамента внутренней политики Белгородской области и первым замом в министерстве общественных коммуникаций.

На своём нынешнем посту числится куратором нескольких проектов, одним из которых стал весьма популярный среди белгородской молодёжи «Первое рабочее место».

Министр по делам молодёжи Белгородской области
Министр по делам молодёжи Белгородской области
Министр по делам молодёжи Белгородской области
Министр по делам молодёжи Белгородской области. Фото: Федеральные телеканалы

Олеся Митякина

О том, что пост врио главы министерства соцзащиты Белгородской области вместо Елены Батановой, ставшей советницей губернатора, займёт Олеся Митякина, стало известно 15 января текущего года.

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Перед назначением чиновница работала в Тульской области как замминистра по информатизации, связи и вопросам открытого управления. Заняла пост она осенью прошлого года. Также работала в Москве. В какую именно сферу она перешла в столице, Митякина официально не комментировала.

Кроме того, женщина являлась руководителем регионального МФЦ и вице-министром цифрового развития, занимаясь онлайн-сервисами правительства.

Олеся Митякина
Олеся Митякина
Олеся Митякина. Фото: Социальные сети Олеси Митякиной

Наталья Жигалова

Мастер спорта по художественной гимнастике получила должность в управлении спорта Белгородской области в конце августа 2019 года. До руководства управлением при правительстве Наталья Жигалова была директором Спортивной школы Олимпийского резерва №4, вице-президентом Федерации художественной гимнастики Белгородской области, является спортивным «Судьёй всероссийской категории».

Статус министра женщина получила в 2022 году, когда правительственная структура претерпела изменения.

Министр спорта Белгородской области
Министр спорта Белгородской области. Фото: Социальные сети Натальи Жигаловой
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Оксана Козлитина

Министром строительства Белгородской области стала 29 сентября 2022 года. До этого она работала в качестве первого заместителя начальника департамента строительства.

Имеет высшее образование в области строительства и управления проектами. Козлитина долгое время занимала руководящие должности в частных строительных компаниях и занималась ключевыми позициями в государственных органах региона.

Кроме того, в 2021 году чиновница стала фигурантом уголовного дела, получив обвинения в превышении полномочий. Это касалось выявленных нарушений госзакупки спортоборудования для ГТО.

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Как заявили тогда в СК, с июля 2019 по сентябрь 2020 года сотрудники исправительного учреждения поставили инвентарь, который этому контракту и ГОСТу не соответствовал, по запросу департамента строительства и транспорта. Несмотря на это, департамент принял оборудование, что привело к ущербу в шесть миллионов рублей для бюджета Белгородской области.

Оксана Козлитина, министр строительства Белгородской области
Оксана Козлитина, министр строительства Белгородской области. Фото: Официальный сайт правительства Белгородской области

Наталья Шаролапова

В 2022 году была начальником управления государственного финансового контроля Белгородской области, а в мае 2023 года заняла пост руководителя министерства финансов и бюджетной политики вместо ушедшего Владимира Боровика. Однако с приставкой «врио». Избавиться от неё у Натальи Шаролаповой получилось только в этом году. Как раз в январский день больших перестановок в правительстве.

Наталья Шаролапова
Наталья Шаролапова. Фото: Официальный сайт депфина Белгородской области
Белгородская чиновница Наталья Шаролапова избавилась от приставки «врио»
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Жанна Киреева

Родилась не в Белгороде, а во Владимире. Закончила там же юридический и, как рассказала сама, была помощником прокурора Ленинского района, когда училась на третьем курсе. Также, кроме Белгородской области, работала на Северном Кавказе и в Московской области.

В Белгородской области она так же занимала должность старшего помощника прокурора области по взаимодействию с представительными и исполнительными органами власти, стала главой пресс-службы региональной прокуратуры. В 2016 году получила награду как один из лучших юристов региона. А в сентябре следующего года её карьера продолжилась уже в качестве омбудсмена, начавшись на новом месте с проекта «Правовая забота». Юридический стаж — 34 года.

Жанна Киреева
Жанна Киреева
Жанна Киреева. Фото: Официальный сайт белгородской облдумы
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Галина Пятых

Сейчас является уполномоченным по правам ребёнка. До этого она работала завучем дубовской школы, где преподавала также литературу и русский язык. Как оказалось, Галина Пятых имеет педагогический стаж более 20 лет, получила звание «Почётный работник общего образования».

Вступила в должность Пятых в октябре 2011 года по рекомендации педагогического сообщества и губернатора Евгения Савченко.

Галина Пятых, омбудсмен по правам ребёнка
Галина Пятых, омбудсмен по правам ребёнка. Фото: Официальный сайт белгородской облдумы
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В областном правительстве есть ещё пять управлений, в которых начальствуют представительницы прекрасного пола.

Наталья Косилова стала начальником управления по госрегулированию цен и тарифов в Белгородской области в январе 2022 года, после введения министерств и реорганизации правительственных структур.

Наталья Косилова
Наталья Косилова. Фото: «Мир Белогорья»

С того же времени руководителем управления по обеспечению деятельности мировых судей в регионе является Елена Гудкова.

Елена Гудкова
Елена Гудкова. Фото: Сайт правительства Воронежской области

Галина Горожанкина — управления архитектуры и градостроительства.

Галина Горожанкина
Галина Горожанкина. Фото: Официальный сайт правительства Белгородской области

Татьяна Слюсаренко — управление ЗАГС.

Татьяна Слюсаренко
Татьяна Слюсаренко. Фото: Официальный сайт правительства Белгородской области

Управление по туризму Белгородской области возглавляет Ия Подзолкова.

Ия Подзолкова
Ия Подзолкова. Фото: «Мир Белогорья»
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Мэрия Белгорода

Елена Семенкова

Семенкова начала работать в администрации с 17 мая 2022 года на должности главного ландшафтного архитектора. Она стала организатором во многих проектах. В том числе фестиваля «Река в цвету» и «Белгород в цвету». До этого женщина трудилась в Москве, возглавляя отдел благоустройства и ландшафтной архитектуры комитета архитектуры и градостроительства.

Елена Семенкова, главный ландшафтный архитектор Белгорода
Елена Семенкова, главный ландшафтный архитектор Белгорода. Фото: Официальный сайт правительства Белгородской области

Светлана Сорокина

Нынешний председатель контрольно-счётной палаты города была назначена на пост ещё в 2014 году. Изначально Сорокина — инженер-электрик Запорожской АЭС. После переезда в Белгород её деятельность сместилась в сферу соцзащиты. Как заявила сама женщина, основным направлением её профессиональной деятельности всегда была «поддержка и помощь жителям».

Председатель контрольно-счётной палаты Белгорода
Председатель контрольно-счётной палаты Белгорода. Фото: Официальный сайт мэрии Белгорода

В общей сложности в мэрии Белгорода на руководящих должностях находится более 20 женщин.

  • Наталья Бодякова — руководитель аппарата
  • Ольга Толстая — заместитель руководителя комитета по труду и кадровой политике
  • Ольга Абакумова — начальник управления информационной политики
  • Елена Родионова — начальник управления перспективного планирования и мониторинга деятельности
  • Кристина Пасика — руководитель комитета имущественных и земельных отношений
  • Валерия Фесенко — начальник управления юридического сопровождения имущественных отношений и градостроительства
  • Светлана Литвишко — руководитель комитета правового обеспечения деятельности администрации города
  • Анна Пашкова — руководитель комитета по труду и кадровой политике
  • Ольга Аболмасова — начальник управления муниципальной собственностью
  • Ольга Лесных — руководитель управления культуры
  • Наталья Тимофеева — руководитель управления социальной защиты населения
  • Юлия Якимова — руководитель управления ЗАГС
  • Нелли Баландина — руководитель секретариата комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
  • Ольга Бочарова — начальник управления потребительского рынка
  • Мария Куприянова — начальник управления по труду и социальному партнёрству
  • Наталья Беспалова — руководитель управления муниципального заказа
  • Любовь Калабина — председатель Белгородской городской территориальной избирательной комиссии
  • Ирина Юшина — начальник управления градостроительства
  • Елена Бородина — начальник управления документационного обеспечения
  • Татьяна Родина — начальник управления обеспечения деятельности главы администрации города
  • Ольга Бирюкова — руководитель департамента по развитию городских территорий
  • Татьяна Сергеева — заместитель руководителя департамента экономического развития — начальник управления экономического развития и инвестиций
  • Дуникова Виктория — заместитель руководителя департамента — начальник управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Административный орган
Административный орган. Фото: 1MI

Городской совет Белгорода

По одномандатным округам

Лилия Рыжкова — депутат по одномандатному избирательному округу № 4

Татьяна Качалова — по одномандатному избирательному округу №6

Лидия Новакова — по одномандатному избирательному округу №15

Ирина Севастьянова — по одномандатному избирательному округу №25

Из единого избирательного округа прекрасный пол представляет Маргарита Нестерова

Фото: Изображение Midjourney

Белгородская областная дума

  • Ольга Баканова
  • Елена Гурова
  • Любовь Киреева
  • Елена Романенко
  • Ольга Сотникова
  • Ольга Ткаченко
  • Анна Филимонова
  • Валентина Шатило
  • Светлана Шляхова
Фото: Изображение Midjourney
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