Неслабый пол в региональной власти: какие посты занимают белгородские женщины

До этого являлось и 14 января 1871 года, когда Александра II принял указ «О допущении женщин на службу в общественные и правительственные учреждения». Ещё один шаг вперёд — период после Октябрьской революции, когда женщины добились возможности становиться партийными лидерами, в тридцатые годы двадцатого века женское представительство в Советах и партийных структурах начало играть всё более заметную роль. Развитие продолжилось в постсоветские годы. Важным стало и начало нулевых, когда женщины стали входить в политическую сферу, достигнув сегодняшнего уровня только ближе к 2020-м годам.