Неслабый пол в региональной власти: какие посты занимают белгородские женщины

Posted 10 марта, 13:32
Published 10 марта, 13:32
Modified 10 марта, 13:34
Updated 10 марта, 13:34
Международный женский день 8 марта — не просто праздник женственности, когда вспоминают о милых дамах, поздравляя их с букетами цветов. Этот праздник берёт своё начало как день единения женщин в их стремлении к защите прав и достижению равноправия. В 1945 году Устав ООН стал ключевым на международном уровне подтверждением равенства полов. Через 30 лет празднование Международного женского дня стало традицией для государств, входящих в состав ООН.
По факту, в отечественной истории самой первой женщиной в политике стала княгиня Ольга, однако наиболее ключевым является 8 марта, 23 февраля по старому стилю, 1917 года, когда Николай II подписал указ о даровании права голоса женщинам.
До этого являлось и 14 января 1871 года, когда Александра II принял указ «О допущении женщин на службу в общественные и правительственные учреждения». Ещё один шаг вперёд — период после Октябрьской революции, когда женщины добились возможности становиться партийными лидерами, в тридцатые годы двадцатого века женское представительство в Советах и партийных структурах начало играть всё более заметную роль. Развитие продолжилось в постсоветские годы. Важным стало и начало нулевых, когда женщины стали входить в политическую сферу, достигнув сегодняшнего уровня только ближе к 2020-м годам.
История Ольги Медведевой, учителя истории в школе №35 Белгорода, началась в 2003 году, когда она получила должность в управлении образования администрации областного центра.
Позже Ольга Медведева поднялась по карьерной лестнице до первого заместителя руководителя департамента образования по Белгородской области, исполняла обязанности замглавы мэрии.
В 2018 году Медведеву избрали как депутата горсовета, вскоре она стала председателем. С 2022 года женщина — заместитель губернатора Белгородской области по внутренней политике. По факту — одна из первых министров-женщин, остающихся на должности до сих пор.
До 2003 года — экономист-менеджер Наталия Полуянова позже заняла должность руководителя администрации Корочанского района в 2014 году. Спустя несколько лет, с 2019 по 2021 год, она исполняла обязанности председателя облдумы. Позже — сменила депутатский мандат на Госдуму.
В период с 2006 года Полуянова занимала пост руководителя отдела молодёжной политики в структуре департамента образования, культуры, спорта и молодёжи при мэрии Белгорода. Далее женщина поднялась до регионального уровня, а ещё через время — федерального.
Кроме того, Наталия Полуянова является координатором проекта «Женское движение Единой России», который, согласно описанию, направлен на продвижение и исполнение инициатив женщин в различных аспектах общества.
Ставропольская экс-начальница управления внутренней политики, бывший первый замдиректора департамента общественных связей Кировской области стала министром общественных коммуникаций в правительстве Белгородской области в 2021 году.
Оксана Тарантова, как оказалось, человек многогранный— политтехнолог и политконсультант с 20-летним стажем, специалист по антикризисным коммуникациям, социальный психолог и руководитель избирательных кампаний в прошлом.
Заняла должность министра по делам молодёжи Белгородской области в мае 2022 года и в 2023 году стала замгубернатора по тому же направлению, сохранив статус министра. Также такое министерство стало самым первым по всей РФ.
В сентябре прошлого года получила Почётную грамоту Президента. К слову, в 2023 году чиновница заняла 51-е место в проекте редакции Бел.Ру топ-100 влиятельных.
Киреева окончила юридический институт, работала в региональном УМВД с 1994 года как минимум 20 лет и там же в 2013 году возглавила отдел общественных связей, потом — в Краснодарском крае. Числилась в звании подполковника. Также Киреева успела поработать в «Мире Белогорья», замначальницей департамента внутренней политики Белгородской области и первым замом в министерстве общественных коммуникаций.
На своём нынешнем посту числится куратором нескольких проектов, одним из которых стал весьма популярный среди белгородской молодёжи «Первое рабочее место».
О том, что пост врио главы министерства соцзащиты Белгородской области вместо Елены Батановой, ставшей советницей губернатора, займёт Олеся Митякина, стало известно 15 января текущего года.
Перед назначением чиновница работала в Тульской области как замминистра по информатизации, связи и вопросам открытого управления. Заняла пост она осенью прошлого года. Также работала в Москве. В какую именно сферу она перешла в столице, Митякина официально не комментировала.
Кроме того, женщина являлась руководителем регионального МФЦ и вице-министром цифрового развития, занимаясь онлайн-сервисами правительства.
Мастер спорта по художественной гимнастике получила должность в управлении спорта Белгородской области в конце августа 2019 года. До руководства управлением при правительстве Наталья Жигалова была директором Спортивной школы Олимпийского резерва №4, вице-президентом Федерации художественной гимнастики Белгородской области, является спортивным «Судьёй всероссийской категории».
Статус министра женщина получила в 2022 году, когда правительственная структура претерпела изменения.
Министром строительства Белгородской области стала 29 сентября 2022 года. До этого она работала в качестве первого заместителя начальника департамента строительства.
Имеет высшее образование в области строительства и управления проектами. Козлитина долгое время занимала руководящие должности в частных строительных компаниях и занималась ключевыми позициями в государственных органах региона.
Кроме того, в 2021 году чиновница стала фигурантом уголовного дела, получив обвинения в превышении полномочий. Это касалось выявленных нарушений госзакупки спортоборудования для ГТО.
Как заявили тогда в СК, с июля 2019 по сентябрь 2020 года сотрудники исправительного учреждения поставили инвентарь, который этому контракту и ГОСТу не соответствовал, по запросу департамента строительства и транспорта. Несмотря на это, департамент принял оборудование, что привело к ущербу в шесть миллионов рублей для бюджета Белгородской области.
В 2022 году была начальником управления государственного финансового контроля Белгородской области, а в мае 2023 года заняла пост руководителя министерства финансов и бюджетной политики вместо ушедшего Владимира Боровика. Однако с приставкой «врио». Избавиться от неё у Натальи Шаролаповой получилось только в этом году. Как раз в январский день больших перестановок в правительстве.
Родилась не в Белгороде, а во Владимире. Закончила там же юридический и, как рассказала сама, была помощником прокурора Ленинского района, когда училась на третьем курсе. Также, кроме Белгородской области, работала на Северном Кавказе и в Московской области.
В Белгородской области она так же занимала должность старшего помощника прокурора области по взаимодействию с представительными и исполнительными органами власти, стала главой пресс-службы региональной прокуратуры. В 2016 году получила награду как один из лучших юристов региона. А в сентябре следующего года её карьера продолжилась уже в качестве омбудсмена, начавшись на новом месте с проекта «Правовая забота». Юридический стаж — 34 года.
Сейчас является уполномоченным по правам ребёнка. До этого она работала завучем дубовской школы, где преподавала также литературу и русский язык. Как оказалось, Галина Пятых имеет педагогический стаж более 20 лет, получила звание «Почётный работник общего образования».
Вступила в должность Пятых в октябре 2011 года по рекомендации педагогического сообщества и губернатора Евгения Савченко.
В областном правительстве есть ещё пять управлений, в которых начальствуют представительницы прекрасного пола.
Наталья Косилова стала начальником управления по госрегулированию цен и тарифов в Белгородской области в январе 2022 года, после введения министерств и реорганизации правительственных структур.
С того же времени руководителем управления по обеспечению деятельности мировых судей в регионе является Елена Гудкова.
Галина Горожанкина — управления архитектуры и градостроительства.
Татьяна Слюсаренко — управление ЗАГС.
Управление по туризму Белгородской области возглавляет Ия Подзолкова.
Семенкова начала работать в администрации с 17 мая 2022 года на должности главного ландшафтного архитектора. Она стала организатором во многих проектах. В том числе фестиваля «Река в цвету» и «Белгород в цвету». До этого женщина трудилась в Москве, возглавляя отдел благоустройства и ландшафтной архитектуры комитета архитектуры и градостроительства.
Нынешний председатель контрольно-счётной палаты города была назначена на пост ещё в 2014 году. Изначально Сорокина — инженер-электрик Запорожской АЭС. После переезда в Белгород её деятельность сместилась в сферу соцзащиты. Как заявила сама женщина, основным направлением её профессиональной деятельности всегда была «поддержка и помощь жителям».
В общей сложности в мэрии Белгорода на руководящих должностях находится более 20 женщин.
По одномандатным округам
Лилия Рыжкова — депутат по одномандатному избирательному округу № 4
Татьяна Качалова — по одномандатному избирательному округу №6
Лидия Новакова — по одномандатному избирательному округу №15
Ирина Севастьянова — по одномандатному избирательному округу №25
Из единого избирательного округа прекрасный пол представляет Маргарита Нестерова