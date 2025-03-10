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Posted 10 марта, 10:05

Published 10 марта, 10:05

Modified 10 марта, 10:07

Updated 10 марта, 10:07

Электричка была популярна на воронежском участке

«Маршрут не востребован»: из Белгородской области отменили поезд в Воронежскую?

10 марта 2025, 10:05
Фото: 1MI. Электричка была популярна на воронежском участке

Белгородцам ответили, вернут ли ж/д сообщение Валуйки — Лиски

Пассажиры жалуются на отмену поезда из белгородских Валуек в воронежские Лиски. Что отвечают в минтрансе?

Белгородцы интересуются:

«Когда восстановится пригородное железнодорожное сообщение Валуйки — Лиски? Студентам тяжело добираться».

Министр транспорта области Сергей Евтушенко ответил, что с 1 апреля по 31 декабря 2024 года было организовано тестовое прямое сообщение между Валуйками и Лисками для оценки пассажиропотока. Однако, как отметил чиновник, «данный маршрут не был востребован», и поездки пассажиров ограничивались участком Острогожск — Лиски.

Вместо восстановления маршрута на этом участке в 2025 году на летний период правительство Воронежской области решило назначить дополнительные пригородные поезда на маршруте Алексеевка — Лиски.

Напомним, что белгородцы стали чаще ездить в Воронеж. За прошлый год пассажиропоток увеличился 30% по сравнению с предыдущим. В связи с этим добавили дополнительные поезда по этому направлению. А время в пути планируют сократить.

Недавно расписание маршрута изменилось.

Поезд, соединяющий Белгород и Воронеж, изменит своё расписание
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Поезд#Валуйки#Электричка#Белгород#Воронежская область#Лиски
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