«Маршрут не востребован»: из Белгородской области отменили поезд в Воронежскую?

Posted 10 марта, 10:05
Published 10 марта, 10:05
Modified 10 марта, 10:07
Updated 10 марта, 10:07
Белгородцы интересуются:
«Когда восстановится пригородное железнодорожное сообщение Валуйки — Лиски? Студентам тяжело добираться».
Министр транспорта области Сергей Евтушенко ответил, что с 1 апреля по 31 декабря 2024 года было организовано тестовое прямое сообщение между Валуйками и Лисками для оценки пассажиропотока. Однако, как отметил чиновник, «данный маршрут не был востребован», и поездки пассажиров ограничивались участком Острогожск — Лиски.
Вместо восстановления маршрута на этом участке в 2025 году на летний период правительство Воронежской области решило назначить дополнительные пригородные поезда на маршруте Алексеевка — Лиски.
Напомним, что белгородцы стали чаще ездить в Воронеж. За прошлый год пассажиропоток увеличился 30% по сравнению с предыдущим. В связи с этим добавили дополнительные поезда по этому направлению. А время в пути планируют сократить.
Недавно расписание маршрута изменилось.