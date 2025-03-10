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Posted 10 марта, 14:25

Published 10 марта, 14:25

Modified 10 марта, 14:27

Updated 10 марта, 14:27

«Белмолпродукт» прокомментировал новости о подделке сгущённого молока

Легендарную сгущёнку подделывает белгородский завод? В компании ответили на обвинения

10 марта 2025, 14:25
Фото: 1MI.

«Белмолпродукт» прокомментировал новости о подделке сгущённого молока

Сюжет
Эксклюзив
В Сети распространяется новость о фальсификате сгущённого молока от «Белгородских молочных продуктов». Якобы в продукт подмешивали растительные жиры.

Сгущёнка «Белгородских молочных продуктов» оказалась подделкой? Именно об этом пишет Telegram-канал Shot. Якобы на производстве сгущённого молока продукцию разбавляют растительными жирами.

Редакция Бел.Ру связалась с производителями, чтобы выяснить мнение БМК о фальсификате на производстве. Там нам ответила маркетолог компании Наталья. Она заявила, что о результатах таких проверок им неизвестно, а также что в БМК «фальсификатом не торгуют и не производят». Представительница производителя считает, что это фейковая новость от конкурентов.

«Нет никаких документов подтверждающих. Роспотребнадзор никаких проверок не проводил, соответственно, это фейковая информация, возможно, от недобросовестных конкурентов», — закончила мысль маркетолог.

Отметим, что в конце января Россельхознадзор выявил подделки сливочного масла от курской и брянских фирм, которые подавали детям в дошкольном учреждении Белгородской области.

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#Алёна Мальцева#Происшествия#Эксклюзив#Фальсификация#Сгущёнка#Белгородские молочные продукты
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