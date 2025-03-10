Легендарную сгущёнку подделывает белгородский завод? В компании ответили на обвинения

Редакция Бел.Ру связалась с производителями, чтобы выяснить мнение БМК о фальсификате на производстве. Там нам ответила маркетолог компании Наталья. Она заявила, что о результатах таких проверок им неизвестно, а также что в БМК «фальсификатом не торгуют и не производят». Представительница производителя считает, что это фейковая новость от конкурентов.