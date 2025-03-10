Легендарную сгущёнку подделывает белгородский завод? В компании ответили на обвинения

Posted 10 марта, 14:25
Published 10 марта, 14:25
Modified 10 марта, 14:27
Updated 10 марта, 14:27
Сгущёнка «Белгородских молочных продуктов» оказалась подделкой? Именно об этом пишет Telegram-канал Shot. Якобы на производстве сгущённого молока продукцию разбавляют растительными жирами.
Редакция Бел.Ру связалась с производителями, чтобы выяснить мнение БМК о фальсификате на производстве. Там нам ответила маркетолог компании Наталья. Она заявила, что о результатах таких проверок им неизвестно, а также что в БМК «фальсификатом не торгуют и не производят». Представительница производителя считает, что это фейковая новость от конкурентов.
«Нет никаких документов подтверждающих. Роспотребнадзор никаких проверок не проводил, соответственно, это фейковая информация, возможно, от недобросовестных конкурентов», — закончила мысль маркетолог.
Отметим, что в конце января Россельхознадзор выявил подделки сливочного масла от курской и брянских фирм, которые подавали детям в дошкольном учреждении Белгородской области.