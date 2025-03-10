Корпорация МСП: Производителям станков и роботов будут предоставлять льготные кредиты

Posted 10 марта, 11:02
Published 10 марта, 11:02
Modified 10 марта, 11:02
Updated 10 марта, 11:02
Эти компании смогут обратиться в МСП Банк — дочернюю структуру Корпорации МСП — для получения финансирования по сниженной процентной ставке от 5% годовых.
Эта инициатива позволяет производителям станков и промышленных роботов привлекать средства в сумме от 30 до 200 миллионов рублей на реализацию инвестиционных проектов или для увеличения оборотного капитала. Максимальный срок кредитования составляет 5 лет. Для целей инвестирования предусмотрены «зонтичные» поручительства от Корпорации МСП, которые могут покрывать до 50% суммы привлекаемого финансирования, сообщают Известия.
Заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов отметил, что развитие отечественного станкостроения является одним из основных факторов для достижения технологического суверенитета страны. Наличие собственных производственных мощностей напрямую влияет на общую динамику роста промышленного сектора. В настоящее время в России работает более 400 компаний в области станкостроения, которые испытывают потребность в той или иной степени в доступном финансировании, которое необходимо предоставлять предприятиям через специализированные институты развития. Предприниматели сами обращались в Минпромторг с просьбой о создании специальных механизмов поддержки. В рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации» совместно с Корпорацией МСП была разработана новая программа поддержки, которая учитывает приоритеты и особенности данной отрасли. В дальнейшем эксперты планируют провести анализ промежуточных результатов программы, и если она продемонстрирует эффективность и спрос со стороны предпринимателей, то будет рассмотрена возможность ее расширения.
Компании, занимающиеся производством оборудования для обработки металлов, промышленных инструментов, комплектующих и промышленных роботов, а также другой продукции в области станкостроения, смогут получить финансирование на льготных условиях в рамках этой программы. Заявки подаются на цифровой платформе МСП.РФ. После подачи они будут рассмотрены экспертным советом Корпорации МСП. Предоставление льготного кредитования будет осуществляться через МСП Банк.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул значимость станкостроения и робототехники для развития экономики предложения. По его словам, малые и средние предприятия обладают гибкостью и способны оперативно реагировать на изменения рыночного спроса. Программа, которую разработали совместно с Минпромторгом, представляет собой одну из ключевых инициатив Корпорации МСП. Каждый проект будет рассматриваться индивидуально с целью оказания максимальной поддержки предприятиям, которые производят продукцию, способствующую достижению технологического суверенитета страны. В рамках новой программы предусмотрена фиксированная ставка на уровне 5% в первый год; далее льготная ставка будет зависеть от ключевой ставки: во второй год она составит половину от ключевой ставки плюс 1%, а в третий — плюс 3%. На данный момент эти ставки составляют 11,5% и 13,5% соответственно. Корпорация МСП предложит «зонтичные» поручительства для реализации инвестиционных проектов, что позволит компаниям привлечь необходимые средства для запуска и расширения своего производства.