Корпорация МСП: Производителям станков и роботов будут предоставлять льготные кредиты

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул значимость станкостроения и робототехники для развития экономики предложения. По его словам, малые и средние предприятия обладают гибкостью и способны оперативно реагировать на изменения рыночного спроса. Программа, которую разработали совместно с Минпромторгом, представляет собой одну из ключевых инициатив Корпорации МСП. Каждый проект будет рассматриваться индивидуально с целью оказания максимальной поддержки предприятиям, которые производят продукцию, способствующую достижению технологического суверенитета страны. В рамках новой программы предусмотрена фиксированная ставка на уровне 5% в первый год; далее льготная ставка будет зависеть от ключевой ставки: во второй год она составит половину от ключевой ставки плюс 1%, а в третий — плюс 3%. На данный момент эти ставки составляют 11,5% и 13,5% соответственно. Корпорация МСП предложит «зонтичные» поручительства для реализации инвестиционных проектов, что позволит компаниям привлечь необходимые средства для запуска и расширения своего производства.