Корпоративное застолье в Белгороде закончилось для руководителя уголовным делом

Posted 10 марта, 14:53
Published 10 марта, 14:53
Modified 10 марта, 14:53
Updated 10 марта, 14:53
Инцидент произошёл на корпоративе, в котором участвовали сотрудники одной из организаций. 62-летнему начальнику не понравилось то, как себя вёл его подчинённый. Руководитель в итоге сделал замечание работнику, но получил агрессивный ответ.
В итоге разбирательства переросли в словесный конфликт, а затем подозреваемый бросил в сотрудника стеклянный стакан и попал ему в голову, сообщили в УМВД.
48-летний пострадавший обратился в больницу. Медики в свою очередь передали информацию полицейским.
Уголовное дело возбуждено за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Директору грозит до двух лет тюрьмы.
По той же статье в регионе недавно возбудили уголовное дело против пассажира такси. Ему изначально не понравилось, что водитель подъехал дальше указанной точки, что затем привело к ссоре и применению перцового баллончика.