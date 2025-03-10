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Posted 10 марта, 14:53

Published 10 марта, 14:53

Modified 10 марта, 14:53

Updated 10 марта, 14:53

Орудием разборок стал стакан

Корпоративное застолье в Белгороде закончилось для руководителя уголовным делом

10 марта 2025, 14:53
Фото: 1MI. Орудием разборок стал стакан

Начальник в Белгороде бросил стакан в голову подчинённого

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Новости Белгорода
Замечание, а затем словесная перепалка привели пострадавшего в больницу, а директора — в полицию.

Инцидент произошёл на корпоративе, в котором участвовали сотрудники одной из организаций. 62-летнему начальнику не понравилось то, как себя вёл его подчинённый. Руководитель в итоге сделал замечание работнику, но получил агрессивный ответ.

В итоге разбирательства переросли в словесный конфликт, а затем подозреваемый бросил в сотрудника стеклянный стакан и попал ему в голову, сообщили в УМВД.

48-летний пострадавший обратился в больницу. Медики в свою очередь передали информацию полицейским.

Уголовное дело возбуждено за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Директору грозит до двух лет тюрьмы.

По той же статье в регионе недавно возбудили уголовное дело против пассажира такси. Ему изначально не понравилось, что водитель подъехал дальше указанной точки, что затем привело к ссоре и применению перцового баллончика.

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