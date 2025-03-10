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Posted 10 марта, 14:09

Published 10 марта, 14:09

Modified 10 марта, 14:11

Updated 10 марта, 14:11

Иск на 14 млн фуглаевского «Добрыни» суд второй раз оставляет без движения

Иск на 14 млн фуглаевского «Добрыни» суд второй раз оставляет без движения

10 марта 2025, 14:09
Сюжет
Белгородский бизнес
«Добрыня» семьи бизнесменов Фуглаевых вновь обращается в арбитраж за долгами. Но иск оставили без движения из-за ошибок, которые не спешат исправлять.

ООО «Добрыня» в очередной раз обращается в суд. На этот раз с иском к ООО «Традиция» на 14,3 млн рублей. Однако в Арбитражном суде Белгородской области исковое заявление оставили без движения ещё в январе 2025 года, а в конце февраля продлили оставление дела без движения.

Как установили в суде, «Добрыня» хочет взыскать с «Традиции» долг за поставленный товар в размере 14,1 млн рублей, а также процент за пользование чужими средствами с октября по декабрь 2024 года в размере 189 тыс. рублей и госпошлину 368 тыс. рублей.

Однако «Добрыня» не предоставил необходимые суду документы, а также подал исковое с ошибками, из-за чего дело оставили без движения. Истцу предоставили время на исправление недочётов до 14 февраля, но сделано этого не было.

Суд продлил оставление дела без движения и потребовал у «Добрыни» всё-таки исполнить требования до 27 марта.

Справка:

ООО «Добрыня» принадлежит жене скандально известного бизнесмена Сергея Фуглаева Юлии Алексеевой. Часть активов осуждённого перешли его жене, среди них ООО ТПК «Добрыня», ООО «Добрыня» и другие. В «Топ-100 богатых людей Белгородской области» Алексеева заняла 93 место с чистой прибылью активов 16 млн рублей.

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#Алёна Мальцева#Арбитражный суд#Белгород#Добрыня#Традиция#Белгородский бизнес
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