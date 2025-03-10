Иск на 14 млн фуглаевского «Добрыни» суд второй раз оставляет без движения

ООО «Добрыня» в очередной раз обращается в суд. На этот раз с иском к ООО «Традиция» на 14,3 млн рублей. Однако в Арбитражном суде Белгородской области исковое заявление оставили без движения ещё в январе 2025 года, а в конце февраля продлили оставление дела без движения.