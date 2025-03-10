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Posted 10 марта, 09:43

Published 10 марта, 09:43

Modified 10 марта, 09:45

Updated 10 марта, 09:45

Гладков рассказал о начале очистки водоёмов в семи районах Белгородской области

Гладков рассказал о начале очистки водоёмов в семи районах Белгородской области

10 марта 2025, 09:43
Фото: 1MI.
Сюжет
Хорошие новости
В Белгородской области продолжают программу очистки водных объектов. В 2025 году планируют обновить 26 рек и прудов.

В Белгородской области возобновили работы по очистке рек и прудов с приходом весны. Сейчас работы ведутся в семи муниципалитетах. Очистка водоёмов проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

На данный момент в селе Свистовка Ровеньского района уже начали очистку дна реки, а на реке Тихая Сосна в Алексеевском округе начаты подготовительные работы по составлению карты намыва.

Выбирают, какие реки очистят по программе, жители в голосовании. После завершения работ проводят общественную приёмку. Чтобы подать заявку на внесение водоёма в программу в 2026 году, необходимо обратиться к главам поселения, уточнил губернатор.

В 2025 году в планах обновить 26 рек и прудов.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Национальный проект#Белгород#Хорошие новости
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