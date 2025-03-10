Гладков рассказал о начале очистки водоёмов в семи районах Белгородской области

Posted 10 марта, 09:43
Published 10 марта, 09:43
Modified 10 марта, 09:45
Updated 10 марта, 09:45
В Белгородской области возобновили работы по очистке рек и прудов с приходом весны. Сейчас работы ведутся в семи муниципалитетах. Очистка водоёмов проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».
На данный момент в селе Свистовка Ровеньского района уже начали очистку дна реки, а на реке Тихая Сосна в Алексеевском округе начаты подготовительные работы по составлению карты намыва.
Выбирают, какие реки очистят по программе, жители в голосовании. После завершения работ проводят общественную приёмку. Чтобы подать заявку на внесение водоёма в программу в 2026 году, необходимо обратиться к главам поселения, уточнил губернатор.
В 2025 году в планах обновить 26 рек и прудов.