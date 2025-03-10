Гладков высказался о замене старых школьных автобусов

Как отметил региональный министр образования Андрей Милёхин, на 1 марта парк школьных автобусов в регионе составляет 924 единицы. В подвозе задействовано 26 тысяч обучающихся и 739 автобусов. Остальные находятся в резерве. Средний возраст эксплуатации автобусов составляет 4,6 лет.