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Posted 10 марта, 09:16

Published 10 марта, 09:16

Modified 10 марта, 13:07

Updated 10 марта, 13:07

Гладков высказался о замене старых школьных автобусов

Гладков высказался о замене старых школьных автобусов

10 марта 2025, 09:16
Фото: 1MI.
Сюжет
Хорошие новости
В Белгородской области планируют обновить 161 школьный автобус, чтобы снизить средний возраст эксплуатации и повысить безопасность детей. Подробности о планах по обновлению и перераспределению автобусов ниже.

Как отметил региональный министр образования Андрей Милёхин, на 1 марта парк школьных автобусов в регионе составляет 924 единицы. В подвозе задействовано 26 тысяч обучающихся и 739 автобусов. Остальные находятся в резерве. Средний возраст эксплуатации автобусов составляет 4,6 лет.

Фото: Из оперсовещания правительства области

Региональные власти предлагают провести обновление парка автобусов со сроком эксплуатации от семи лет и старше и на первом этапе из имеющегося резерва перераспределить автобусы внутри муниципалитетов.

Фото: Из оперсовещания правительства области

Если в районах нет резерва, автобусы перераспределят из других муниципалитетов.

Фото: Из оперсовещания правительства области

Таким образом, всего планируют заменить 161 автобус в 22 районах. По итогам средний срок эксплуатации автобусов составит 3,2 года.

Чтобы не получилось, что глава отдаёт новый автобус, а получает проблему с неисправным автобусом. Техническая исправность автобусов должна быть обеспечена передающей стороной, а не принимающей. Уважаемые главы, если вам передают хлам, никто не заставляет его принимать.
Вячеслав Гладков

Милёхин согласился, отметив, что в настоящее время 29 автобусов находятся в ремонте и их в обмен не включают.

Напомним, ранее стало известно, что ученикам двух школ в Белгороде компенсируют проезд до школ и обратно.

Из-за 8 Марта расписание всех белгородских автобусов изменится
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#Кристина Семенчук#Безопасность детей#Ремонт автобусов#Эксплуатация автобусов#Белгород#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Муниципалитеты#Школьные автобусы#Хорошие новости#Андрей Милёхин
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