Гладков высказался о замене старых школьных автобусов

Posted 10 марта, 09:16
Published 10 марта, 09:16
Modified 10 марта, 13:07
Updated 10 марта, 13:07
Как отметил региональный министр образования Андрей Милёхин, на 1 марта парк школьных автобусов в регионе составляет 924 единицы. В подвозе задействовано 26 тысяч обучающихся и 739 автобусов. Остальные находятся в резерве. Средний возраст эксплуатации автобусов составляет 4,6 лет.
Региональные власти предлагают провести обновление парка автобусов со сроком эксплуатации от семи лет и старше и на первом этапе из имеющегося резерва перераспределить автобусы внутри муниципалитетов.
Если в районах нет резерва, автобусы перераспределят из других муниципалитетов.
Таким образом, всего планируют заменить 161 автобус в 22 районах. По итогам средний срок эксплуатации автобусов составит 3,2 года.
Чтобы не получилось, что глава отдаёт новый автобус, а получает проблему с неисправным автобусом. Техническая исправность автобусов должна быть обеспечена передающей стороной, а не принимающей. Уважаемые главы, если вам передают хлам, никто не заставляет его принимать.
Вячеслав Гладков
Милёхин согласился, отметив, что в настоящее время 29 автобусов находятся в ремонте и их в обмен не включают.
Напомним, ранее стало известно, что ученикам двух школ в Белгороде компенсируют проезд до школ и обратно.