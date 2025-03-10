Экс-глава белгородского депстроя Глаголев не оставляет попыток обжаловать приговор

Posted 10 марта, 13:15
Published 10 марта, 13:15
Modified 10 марта, 13:17
Updated 10 марта, 13:17
Экс-начальник департамента строительства Белгородской области Евгений Глаголев, обвинённый по двум статьям уголовного кодекса, подал уже кассационную жалобу по своему делу. В 2022 году Глаголева обвинили в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Вынесенный в сентябре 2023 года приговор бывший чиновник обжаловал, но в апелляции жалобу оставили без удовлетворения. Глаголев продолжил отбывать свои девять лет в колонии строгого режима.
Апелляция подготовила своё решение в сентябре уже 2024 года, а спустя полгода, 7 марта, Глаголев решился на обжалования в вышестоящей инстанции. Других подробностей пока нет.
Напомним, что в 2020 году ещё занимавший пост Глаголев попросил у подрядчика за свой счёт провести ремонт в учебном учреждении, а также попросил взятку, за которую Глаголев бы посодействовал в погашении перед предприятием долга департамента за выполненные контракты.