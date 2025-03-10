bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 марта, 13:15

Published 10 марта, 13:15

Modified 10 марта, 13:17

Updated 10 марта, 13:17

Осуждённый за взятку белгородский чиновник Глаголев подал жалобу в кассацию

Экс-глава белгородского депстроя Глаголев не оставляет попыток обжаловать приговор

10 марта 2025, 13:15
Фото: 1MI.

Осуждённый за взятку белгородский чиновник Глаголев подал жалобу в кассацию

Сюжет
Взятка
Бывший глава строительного сектора в белгородском правительстве Евгений Глаголев, осуждённый за взятки в 2023 году, подал жалобу на решение апелляционного суда.

Экс-начальник департамента строительства Белгородской области Евгений Глаголев, обвинённый по двум статьям уголовного кодекса, подал уже кассационную жалобу по своему делу. В 2022 году Глаголева обвинили в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Вынесенный в сентябре 2023 года приговор бывший чиновник обжаловал, но в апелляции жалобу оставили без удовлетворения. Глаголев продолжил отбывать свои девять лет в колонии строгого режима.

Апелляция подготовила своё решение в сентябре уже 2024 года, а спустя полгода, 7 марта, Глаголев решился на обжалования в вышестоящей инстанции. Других подробностей пока нет.

Напомним, что в 2020 году ещё занимавший пост Глаголев попросил у подрядчика за свой счёт провести ремонт в учебном учреждении, а также попросил взятку, за которую Глаголев бы посодействовал в погашении перед предприятием долга департамента за выполненные контракты.

Небо в клеточку: топ белгородских «сидельцев» и претендентов на тюремный срок
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков о ремонтах: Терпеть безобразие, которое идёт с глаголевских времён, нет силЧто стало с командой экс-главы Белгородской области Евгения Савченко
#Алёна Мальцева#Белгородская область#Взятка#Евгений Глаголев#Белгород#Кассационный суд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика