Экс-глава белгородского депстроя Глаголев не оставляет попыток обжаловать приговор

Экс-начальник департамента строительства Белгородской области Евгений Глаголев, обвинённый по двум статьям уголовного кодекса, подал уже кассационную жалобу по своему делу. В 2022 году Глаголева обвинили в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Вынесенный в сентябре 2023 года приговор бывший чиновник обжаловал, но в апелляции жалобу оставили без удовлетворения. Глаголев продолжил отбывать свои девять лет в колонии строгого режима.