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Posted 10 марта, 11:38

Published 10 марта, 11:38

Modified 10 марта, 11:40

Updated 10 марта, 11:40

Мужчина стрелял из охотничьего ружья

Думал, что убил: белгородца будут судить за ночную стрельбу

10 марта 2025, 11:38
Фото: 1MI. Мужчина стрелял из охотничьего ружья

Белгородец попал под уголовное дело за покушение на убийство

Сюжет
Суд
В Губкине мужчина выстрелил в оппонента из ружья и скрылся, решив, что тот мёртв.

Жителя Губкина обвиняют в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Уголовное дело передали в суд.

По версии следователей регионального СК, ночью 22 ноября 2024 года мужчина приехал к дому на улице Народная с охотничьим ружьём, чтобы разобраться с давним оппонентом. Дождавшись, когда тот выйдет на балкон, он выстрелил в грудь и скрылся, решив, что жертва погибла.

Пострадавшего вовремя доставили в больницу, врачи спасли ему жизнь. Подозреваемого задержали, суд оставил его под стражей.

Ранее 71-летний мужчина несколько раз ударил незрячего друга стулом, сломав ему рёбра. Пострадавшего госпитализировали, а нападавшего задержали. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Не видишь — так получи: слепого белгородца избили стулом
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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Стрельба#Губкин#Суд#Оружие#Преступление#Белгород
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