Думал, что убил: белгородца будут судить за ночную стрельбу

Posted 10 марта, 11:38
Published 10 марта, 11:38
Modified 10 марта, 11:40
Updated 10 марта, 11:40
Жителя Губкина обвиняют в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Уголовное дело передали в суд.
По версии следователей регионального СК, ночью 22 ноября 2024 года мужчина приехал к дому на улице Народная с охотничьим ружьём, чтобы разобраться с давним оппонентом. Дождавшись, когда тот выйдет на балкон, он выстрелил в грудь и скрылся, решив, что жертва погибла.
Пострадавшего вовремя доставили в больницу, врачи спасли ему жизнь. Подозреваемого задержали, суд оставил его под стражей.
Ранее 71-летний мужчина несколько раз ударил незрячего друга стулом, сломав ему рёбра. Пострадавшего госпитализировали, а нападавшего задержали. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.