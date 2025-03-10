Думал, что убил: белгородца будут судить за ночную стрельбу

По версии следователей регионального СК, ночью 22 ноября 2024 года мужчина приехал к дому на улице Народная с охотничьим ружьём, чтобы разобраться с давним оппонентом. Дождавшись, когда тот выйдет на балкон, он выстрелил в грудь и скрылся, решив, что жертва погибла.