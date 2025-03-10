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Posted 10 марта, 06:34

Published 10 марта, 06:34

Modified 10 марта, 06:36

Updated 10 марта, 06:36

Автомобили

Для эвакуации и поездок в опасные сёла: районам Белгородской области передали авто

10 марта 2025, 06:34
Фото: 1MI. Автомобили

В приграничные районы Белгородской области передали новые автомобили

Сюжет
Автомобили
Машины защищённые, их будут также использовать для помощи раненым.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о передаче пяти автомобилей для нужд Краснояружского, Волоконовского и Борисовского районов, Грайворонского и Валуйского округов. Машины нужны для эвакуации жителей, выполнения оперативных задач и передвижения в зонах повышенной опасности.

По словам главы региона, уже более 44 защищённых автомобилей работают в приграничье, но потребность в транспорте остаётся высокой. Закупки продолжаются, и вскоре ожидается поступление новой партии.

Ранее в регионе заработали 25 автолавок, обслуживающих 14 муниципалитетов. Их сделали для помощи жителям отдалённых сёл и хуторов, где нет магазинов, покупать продукты и товары первой необходимости.

В одном из автобусов, попавших в жёсткое ДТП под Белгородом, находились 11 человек
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Автомобили#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье
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