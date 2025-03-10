Для эвакуации и поездок в опасные сёла: районам Белгородской области передали авто

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о передаче пяти автомобилей для нужд Краснояружского, Волоконовского и Борисовского районов, Грайворонского и Валуйского округов. Машины нужны для эвакуации жителей, выполнения оперативных задач и передвижения в зонах повышенной опасности.