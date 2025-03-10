Для эвакуации и поездок в опасные сёла: районам Белгородской области передали авто

Posted 10 марта, 06:34
Published 10 марта, 06:34
Modified 10 марта, 06:36
Updated 10 марта, 06:36
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о передаче пяти автомобилей для нужд Краснояружского, Волоконовского и Борисовского районов, Грайворонского и Валуйского округов. Машины нужны для эвакуации жителей, выполнения оперативных задач и передвижения в зонах повышенной опасности.
По словам главы региона, уже более 44 защищённых автомобилей работают в приграничье, но потребность в транспорте остаётся высокой. Закупки продолжаются, и вскоре ожидается поступление новой партии.
Ранее в регионе заработали 25 автолавок, обслуживающих 14 муниципалитетов. Их сделали для помощи жителям отдалённых сёл и хуторов, где нет магазинов, покупать продукты и товары первой необходимости.