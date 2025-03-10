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Posted 10 марта, 08:46

Published 10 марта, 08:46

Modified 10 марта, 08:46

Updated 10 марта, 08:46

«Банда девушек» появилась в Белгороде

Чем закончилась громкая история о «банде девушек» в Белгороде?

10 марта 2025, 08:46
Фото: 1MI. «Банда девушек» появилась в Белгороде

В Белгороде наказали девушек, избивавших жителей и снимавших это на видео

Сюжет
Новости Белгорода
Участниц скандального видео привлекли к административной ответственности.

В Белгороде завершили проверку по делу о «банде девушек», которые с июля 2023 по декабрь 2024 года нападали на людей и снимали это на видео. Скандальные записи стали получили широкий резонанс в январе 2025 года, когда 21-летняя белгородка опубликовала пост, заявив, что стала жертвой нападений.

Тогда выяснилось, что полиция не стала возбуждать уголовное дело. Однако после огласки ситуацией заинтересовалась прокуратура и даже федеральный СК.

Двум участницам группы назначили административные штрафы за побои, а одну девушку освободили от наказания, сообщает Go31 со ссылкой на полицию.

Полиция уже зарегистрировала четыре подобных случая, но уголовных дел не возбуждала. Девушки также оскорбляли полицейских. Все подозреваемые уже попадали в поле зрения правоохранителей за хулиганство и насилие.

В Белгороде снова орудует «банда», но уже не подростков, а девушек?
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#Анна Селищева#Происшествия#Наказание#Новости Белгорода#Белгород#Банда девушек
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