Чем закончилась громкая история о «банде девушек» в Белгороде?

В Белгороде завершили проверку по делу о «банде девушек», которые с июля 2023 по декабрь 2024 года нападали на людей и снимали это на видео. Скандальные записи стали получили широкий резонанс в январе 2025 года, когда 21-летняя белгородка опубликовала пост, заявив, что стала жертвой нападений.