Чем закончилась громкая история о «банде девушек» в Белгороде?

Posted 10 марта, 08:46
Published 10 марта, 08:46
Modified 10 марта, 08:46
Updated 10 марта, 08:46
В Белгороде завершили проверку по делу о «банде девушек», которые с июля 2023 по декабрь 2024 года нападали на людей и снимали это на видео. Скандальные записи стали получили широкий резонанс в январе 2025 года, когда 21-летняя белгородка опубликовала пост, заявив, что стала жертвой нападений.
Тогда выяснилось, что полиция не стала возбуждать уголовное дело. Однако после огласки ситуацией заинтересовалась прокуратура и даже федеральный СК.
Двум участницам группы назначили административные штрафы за побои, а одну девушку освободили от наказания, сообщает Go31 со ссылкой на полицию.
Полиция уже зарегистрировала четыре подобных случая, но уголовных дел не возбуждала. Девушки также оскорбляли полицейских. Все подозреваемые уже попадали в поле зрения правоохранителей за хулиганство и насилие.