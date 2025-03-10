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Posted 10 марта, 08:10

Published 10 марта, 08:10

Modified 10 марта, 08:12

Updated 10 марта, 08:12

Почти половина вернувшихся с СВО в Белгород уже получили работу

Больше 220 военных вернулись с СВО в Белгород: как дела с их трудоустройством?

10 марта 2025, 08:10
Фото: Изображение Midjourney.

Почти половина вернувшихся с СВО в Белгород уже получили работу

Сюжет
Работа
В Белгороде реализуют программу вовлечения бывших участников СВО в экономическую деятельность. Из 223 вернувшихся почти 100 человек уже получили работу.

223 участника СВО вернулись в Белгород после увольнения в запас. Сейчас по программе вовлечения в экономическую деятельность военных уже трудоустроено 93 человека. Из них часть вернулись на свои прежние рабочие места.

23 человека планируют начать работу в бизнесах Белгорода, из этого числа семи уже назначили собеседование. 16 человек находятся в поиске подходящей работы, а три человека планируют открыть свое дело с помощью социального контракта.

Ещё три бывших военнослужащих пройдут переобучение и поменяют профессию. Они будут обучаться на базе Института муниципального развития и социальных технологий Белгородского кадрового центра.

Однако также 25 вернувшихся не собираются устраиваться на работу в ближайшее время: из-за инвалидности или медицинской реабилитации. Ещё около 40 военных не выходят на связь.

В городской администрации планируют создать рабочую группу, которая будет проводить еженедельные собрания по трудоустройству военных: разрабатывать индивидуальные планы, содействовать составлению резюме, подбирать вакансии, программы обучения и повышения квалификации, подготавливать к собеседованию и дальнейшему трудоустройству. Также рабочая группа займется вопросом взаимодействия с работодателями для формирования банка вакансий.

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#Алёна Мальцева#Работа#Трудоустройство#Белгород#СВО
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