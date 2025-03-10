Больше 220 военных вернулись с СВО в Белгород: как дела с их трудоустройством?

Posted 10 марта, 08:10
Published 10 марта, 08:10
Modified 10 марта, 08:12
Updated 10 марта, 08:12
223 участника СВО вернулись в Белгород после увольнения в запас. Сейчас по программе вовлечения в экономическую деятельность военных уже трудоустроено 93 человека. Из них часть вернулись на свои прежние рабочие места.
23 человека планируют начать работу в бизнесах Белгорода, из этого числа семи уже назначили собеседование. 16 человек находятся в поиске подходящей работы, а три человека планируют открыть свое дело с помощью социального контракта.
Ещё три бывших военнослужащих пройдут переобучение и поменяют профессию. Они будут обучаться на базе Института муниципального развития и социальных технологий Белгородского кадрового центра.
Однако также 25 вернувшихся не собираются устраиваться на работу в ближайшее время: из-за инвалидности или медицинской реабилитации. Ещё около 40 военных не выходят на связь.
В городской администрации планируют создать рабочую группу, которая будет проводить еженедельные собрания по трудоустройству военных: разрабатывать индивидуальные планы, содействовать составлению резюме, подбирать вакансии, программы обучения и повышения квалификации, подготавливать к собеседованию и дальнейшему трудоустройству. Также рабочая группа займется вопросом взаимодействия с работодателями для формирования банка вакансий.