Боец самообороны пострадал из-за атаки дрона в белгородском приграничье

Posted 10 марта, 16:16
Published 10 марта, 16:16
Modified 10 марта, 16:18
Updated 10 марта, 16:18
В посёлке Степное Краснояружского района беспилотник атаковал автомобиль. Боец самообороны получил осколочные ранения ноги. Его на попутных машинах доставили в Краснояружскую районную больницу. После оказания помощи его перевезут в горбольницу №2 Белгорода.
В посёлке Красная Яруга FPV-дрон атаковал социальный объект, повредив кровлю и остекление.
В селе Борисовка Волоконовского района три FPV-дрона атаковали дома и автомобили. Один дрон сдетонировал рядом с частным домом, выбив окна и перебив газовую трубу. Другой повредил фасад дома и машину. Третий — ещё одну машину и линию электропередачи.
В Толоконном Белгородского района также был повреждён автомобиль.