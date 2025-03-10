Боец самообороны пострадал из-за атаки дрона в белгородском приграничье

В селе Борисовка Волоконовского района три FPV-дрона атаковали дома и автомобили. Один дрон сдетонировал рядом с частным домом, выбив окна и перебив газовую трубу. Другой повредил фасад дома и машину. Третий — ещё одну машину и линию электропередачи.