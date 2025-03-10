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Posted 10 марта, 16:16

Published 10 марта, 16:16

Modified 10 марта, 16:18

Updated 10 марта, 16:18

Боец самообороны пострадал из-за атаки дрона в белгородском приграничье

Боец самообороны пострадал из-за атаки дрона в белгородском приграничье

10 марта 2025, 16:16
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Приграничье
Беспилотники атаковали четыре населённых пункта Белгородской области. Пострадал боец самообороны.

В посёлке Степное Краснояружского района беспилотник атаковал автомобиль. Боец самообороны получил осколочные ранения ноги. Его на попутных машинах доставили в Краснояружскую районную больницу. После оказания помощи его перевезут в горбольницу №2 Белгорода.

В посёлке Красная Яруга FPV-дрон атаковал социальный объект, повредив кровлю и остекление.

В селе Борисовка Волоконовского района три FPV-дрона атаковали дома и автомобили. Один дрон сдетонировал рядом с частным домом, выбив окна и перебив газовую трубу. Другой повредил фасад дома и машину. Третий — ещё одну машину и линию электропередачи.

В Толоконном Белгородского района также был повреждён автомобиль.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Происшествия#Ранение#Самооборона#Приграничье
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