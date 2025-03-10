Белгородцы в курортный сезон смогут попасть в ещё один город поближе к морю

Posted 10 марта, 12:39
Published 10 марта, 12:39
Modified 10 марта, 12:41
Updated 10 марта, 12:41
Во время курортного сезона белгородцы смогут уехать на поезде в Новороссийск. Первый состав отправится в путь уже 2 июня. Как сообщили в региональном правительстве, курсировать поезд будет до конца сентября.
Уже открыта продажа билетов. Согласно информации в приложении РЖД, общее время в пути составит 1 день 5 часов и 10 минут.
В Белгородской области поезд будет останавливаться в Прохоровке, Губкине и Старом Осколе. Стоимость билетов начинается от 3701 рубля.
Время отправления из Белгорода — в 06:15.
Белгородцы смогут уехать этим летом к морю и на других поездах. Однако времени в пути придётся провести много. Так, из Белгорода в Анапу дорога в поезде займёт 31 час, в Адлер — больше 39 часов, в Симферополь — 40 часов.
Однако стоит ли вообще ехать к морю этим летом, вопрос открытый — из-за разлива мазута. Хотя в Роспотребнадзоре утверждали, что экологическая ситуация в том же Новороссийске оценивалась как благоприятная.
О том, куда можно поехать летом вместо Чёрного моря, Бел.Ру рассказало в этом материале.