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Posted 10 марта, 12:39

Published 10 марта, 12:39

Modified 10 марта, 12:41

Updated 10 марта, 12:41

Вновь запустят поезд Белгород — Новороссийск

Белгородцы в курортный сезон смогут попасть в ещё один город поближе к морю

10 марта 2025, 12:39
Фото: 1MI. Вновь запустят поезд Белгород — Новороссийск

Открывается продажа билетов на поезд Белгород — Новороссийск

Сюжет
Новости Белгорода
Поезд начнёт курсировать с июня. Поездки будут осуществляться через день.

Во время курортного сезона белгородцы смогут уехать на поезде в Новороссийск. Первый состав отправится в путь уже 2 июня. Как сообщили в региональном правительстве, курсировать поезд будет до конца сентября.

Уже открыта продажа билетов. Согласно информации в приложении РЖД, общее время в пути составит 1 день 5 часов и 10 минут.

В Белгородской области поезд будет останавливаться в Прохоровке, Губкине и Старом Осколе. Стоимость билетов начинается от 3701 рубля.

Время отправления из Белгорода — в 06:15.

Белгородцы смогут уехать этим летом к морю и на других поездах. Однако времени в пути придётся провести много. Так, из Белгорода в Анапу дорога в поезде займёт 31 час, в Адлер — больше 39 часов, в Симферополь — 40 часов.

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Однако стоит ли вообще ехать к морю этим летом, вопрос открытый — из-за разлива мазута. Хотя в Роспотребнадзоре утверждали, что экологическая ситуация в том же Новороссийске оценивалась как благоприятная.

О том, куда можно поехать летом вместо Чёрного моря, Бел.Ру рассказало в этом материале.

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#Общество#Поезд#Новости Белгорода#Белгород#Новороссийск
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