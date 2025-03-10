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Posted 10 марта, 17:15

Published 10 марта, 17:15

Modified 10 марта, 17:15

Updated 10 марта, 17:15

Парк Победы в Белгороде

Белгородцы просят восстановить фонтан «Гвардейская лента» в парке Победы

10 марта 2025, 17:15
Фото: 1MI. Парк Победы в Белгороде
Сюжет
Благоустройство
Работы некоторые горожане просят провести к 9 Мая. Что отвечают в мэрии?

Житель Белгорода поинтересовался: будут ли восстанавливать фонтан «Гвардейская лента» в парке Победы как символ уважения к солдатам. Он считает, что текущий фонтан «не соответствует исторической значимости событий Великой Отечественной войны и не гармонирует с концепцией парка».

«Намеченный ремонт в ближайшее время не отвечает запросу общества с патриотической и исторической точки зрения. Увидят ли жители г. Белгорода и гости города восстановленный фонтан „Гвардейская лента“ к 9 мая 2025 г. — к 80-летию Победы?!» — интересуется местный житель.

Мэр Белгорода Валентин Демидов ответил, что комплексная реконструкция парка Победы будет проведена в рамках проекта по созданию водно-зеленого каркаса города.

«В соответствии с разработанной концепцией существующий фонтан планируется переустроить с учётом комплексного подхода к созданию мемориальной зоны», — сообщил мэр.
Фонтан в парке Победы
Фонтан в парке Победы
Фонтан в парке Победы . Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова

Напомним, что в прошлом году в парке Победы не высадили деревья из-за заболоченности территории.

В конце сентября парк Победы затопило из-за затора в водоотводной канаве, возникшего при очистке фонтана. Вода разлилась по пешеходной зоне.

А в июне белгородцы жаловались на «болото» в парке, в котором даже развелись лягушки.

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#Анна Селищева#Город#Благоустройство#Реконструкция#Новости Белгорода#Парк Победы#Фонтан#Белгород#Валентин Демидов
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