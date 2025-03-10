Белгородцы просят восстановить фонтан «Гвардейская лента» в парке Победы

Posted 10 марта, 17:15
Published 10 марта, 17:15
Modified 10 марта, 17:15
Updated 10 марта, 17:15
Житель Белгорода поинтересовался: будут ли восстанавливать фонтан «Гвардейская лента» в парке Победы как символ уважения к солдатам. Он считает, что текущий фонтан «не соответствует исторической значимости событий Великой Отечественной войны и не гармонирует с концепцией парка».
«Намеченный ремонт в ближайшее время не отвечает запросу общества с патриотической и исторической точки зрения. Увидят ли жители г. Белгорода и гости города восстановленный фонтан „Гвардейская лента“ к 9 мая 2025 г. — к 80-летию Победы?!» — интересуется местный житель.
Мэр Белгорода Валентин Демидов ответил, что комплексная реконструкция парка Победы будет проведена в рамках проекта по созданию водно-зеленого каркаса города.
«В соответствии с разработанной концепцией существующий фонтан планируется переустроить с учётом комплексного подхода к созданию мемориальной зоны», — сообщил мэр.
Напомним, что в прошлом году в парке Победы не высадили деревья из-за заболоченности территории.
В конце сентября парк Победы затопило из-за затора в водоотводной канаве, возникшего при очистке фонтана. Вода разлилась по пешеходной зоне.
А в июне белгородцы жаловались на «болото» в парке, в котором даже развелись лягушки.