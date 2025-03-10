Белгородцы просят восстановить фонтан «Гвардейская лента» в парке Победы

Житель Белгорода поинтересовался: будут ли восстанавливать фонтан «Гвардейская лента» в парке Победы как символ уважения к солдатам. Он считает, что текущий фонтан «не соответствует исторической значимости событий Великой Отечественной войны и не гармонирует с концепцией парка».