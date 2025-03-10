Белгородские женщины-следователи получили награды от Бастрыкина

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провёл торжественное мероприятие, собравшее руководство и сотрудников центрального аппарата, военных и региональных следственных органов, а также представителей образовательных учреждений ведомства, ветеранов следствия и их семьи.