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Posted 10 марта, 16:34

Published 10 марта, 16:34

Modified 10 марта, 16:36

Updated 10 марта, 16:36

Белгородские женщины-следователи получили награды от Бастрыкина

Белгородские женщины-следователи получили награды от Бастрыкина

10 марта 2025, 16:34
Фото: Следком РФ.
Среди награждённых — сотрудники центрального аппарата, военных и региональных следственных органов, сообщили в ведомстве.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провёл торжественное мероприятие, собравшее руководство и сотрудников центрального аппарата, военных и региональных следственных органов, а также представителей образовательных учреждений ведомства, ветеранов следствия и их семьи.

В своём выступлении глава СК России отметил, что в ведомстве служат более 7600 женщин.

«Женщины всегда были и остаются опорой семьи, источником любви, радости, вдохновения и мудрости. Уважение к ним — это великая ценность, которая передаётся в нашей стране из поколения в поколение», — заявил председатель СК России.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения сотрудниц ведомства. Александр Бастрыкин вручил ведомственные награды, отметив их заслуги и пожелав дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

Среди награждённых — пять сотрудниц следственного управления СК России по Белгородской области:

  • Следователи по особо важным делам первого отдела Алина Абаньшина и Вера Крикун;

  • Руководитель отделения по приёму граждан и документационному обеспечению Анна Гурина;

  • Старший инспектор отделения по приёму граждан и документационному обеспечению Татьяна Черкашина;

  • Старший помощник руководителя следственного управления Людмила Васильченко.

Людмила Васильченко и Алина Абаньшина были удостоены знака отличия «За службу закону», а остальные сотрудницы получили почётные грамоты.

Фото: Следком РФ
#Евгений Грицков
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