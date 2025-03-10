Белгородские женщины-следователи получили награды от Бастрыкина

Posted 10 марта, 16:34
Published 10 марта, 16:34
Modified 10 марта, 16:36
Updated 10 марта, 16:36
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провёл торжественное мероприятие, собравшее руководство и сотрудников центрального аппарата, военных и региональных следственных органов, а также представителей образовательных учреждений ведомства, ветеранов следствия и их семьи.
В своём выступлении глава СК России отметил, что в ведомстве служат более 7600 женщин.
«Женщины всегда были и остаются опорой семьи, источником любви, радости, вдохновения и мудрости. Уважение к ним — это великая ценность, которая передаётся в нашей стране из поколения в поколение», — заявил председатель СК России.
В рамках мероприятия состоялась церемония награждения сотрудниц ведомства. Александр Бастрыкин вручил ведомственные награды, отметив их заслуги и пожелав дальнейших успехов в профессиональной деятельности.
Среди награждённых — пять сотрудниц следственного управления СК России по Белгородской области:
Следователи по особо важным делам первого отдела Алина Абаньшина и Вера Крикун;
Руководитель отделения по приёму граждан и документационному обеспечению Анна Гурина;
Старший инспектор отделения по приёму граждан и документационному обеспечению Татьяна Черкашина;
Старший помощник руководителя следственного управления Людмила Васильченко.
Людмила Васильченко и Алина Абаньшина были удостоены знака отличия «За службу закону», а остальные сотрудницы получили почётные грамоты.