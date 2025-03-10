Белгородские заключённые, отправившиеся в зону СВО, получат статус ветеранов

Posted 10 марта, 13:23
Published 10 марта, 13:23
Modified 10 марта, 13:25
Updated 10 марта, 13:25
На оперативном совещании белгородского правительства 10 марта власти обсудили меры поддержки участников спецоперации. Одним из решений стало присвоение статуса ветеранов боевых действий заключённым, которые отправились в зону СВО. Соответствующий нормативный документ уже находится на согласовании.
«Соцконтракты» — ещё одно направление для ветеранов СВО. Это единый стандарт поддержки для семей, к которому регионы смогут добавлять свои меры.
В Белгородской области рассматривается возможность присвоения новым улицам и объектам имён героев СВО.
Льготы для семей погибших расширят: они будут распространяться на детей, не являющихся биологическими, а также на несовершеннолетних братьев и сестёр. В список получателей выплат добавят совершеннолетних детей. Также предложена поддержка семей пропавших без вести и создание адаптивной одежды для военных.
Также в Белгороде стартовала программа по трудоустройству участников СВО, вернувшихся в регион. Из 223 военных почти 100 человек уже нашли работу, часть из них вернулась на прежние места работы, а 23 человека планируют начать трудовую деятельность в местном бизнесе. Однако 25 вернувшихся не планируют устраиваться на работу в ближайшее время из-за инвалидности или реабилитации.