Белгородские заключённые, отправившиеся в зону СВО, получат статус ветеранов

Также в Белгороде стартовала программа по трудоустройству участников СВО, вернувшихся в регион. Из 223 военных почти 100 человек уже нашли работу, часть из них вернулась на прежние места работы, а 23 человека планируют начать трудовую деятельность в местном бизнесе. Однако 25 вернувшихся не планируют устраиваться на работу в ближайшее время из-за инвалидности или реабилитации.