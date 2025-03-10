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Posted 10 марта, 13:23

Published 10 марта, 13:23

Modified 10 марта, 13:25

Updated 10 марта, 13:25

СВО

Белгородские заключённые, отправившиеся в зону СВО, получат статус ветеранов

10 марта 2025, 13:23
Фото: 1MI. СВО
Сюжет
Новости Белгорода
Об этом сегодня сообщили на заседании оперштаба Белгородской области.

На оперативном совещании белгородского правительства 10 марта власти обсудили меры поддержки участников спецоперации. Одним из решений стало присвоение статуса ветеранов боевых действий заключённым, которые отправились в зону СВО. Соответствующий нормативный документ уже находится на согласовании.

«Соцконтракты» — ещё одно направление для ветеранов СВО. Это единый стандарт поддержки для семей, к которому регионы смогут добавлять свои меры.

В Белгородской области рассматривается возможность присвоения новым улицам и объектам имён героев СВО.

Льготы для семей погибших расширят: они будут распространяться на детей, не являющихся биологическими, а также на несовершеннолетних братьев и сестёр. В список получателей выплат добавят совершеннолетних детей. Также предложена поддержка семей пропавших без вести и создание адаптивной одежды для военных.

Также в Белгороде стартовала программа по трудоустройству участников СВО, вернувшихся в регион. Из 223 военных почти 100 человек уже нашли работу, часть из них вернулась на прежние места работы, а 23 человека планируют начать трудовую деятельность в местном бизнесе. Однако 25 вернувшихся не планируют устраиваться на работу в ближайшее время из-за инвалидности или реабилитации.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Заключённые#Белгород#СВО#Ветераны боевых действий
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