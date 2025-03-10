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Posted 10 марта, 14:23

Published 10 марта, 14:23

Modified 10 марта, 14:25

Updated 10 марта, 14:25

Бизнес

АО «ГПК» владельцев «Славянки» отчиталось об огромной прибыли за 2024 год

10 марта 2025, 14:23
Фото: Изображение Midjourney. Бизнес

За 2024 год компания владельцев «Славянки» получила прибыль в 2 млрд рублей

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Новости Белгорода
Акционерное общество является ещё одной компанией семейного бизнеса Гусевых, которые владеют группой компаний старооскольской «Славянки».

АО «ГПК», находящееся под контролем УК «Славянка» с 24 июня 2008 года, выручило за 2024 год 806,62 миллиона рублей, а чистая прибыль ГПК составила 2 миллиарда 110 миллионов 641 тысячу рублей.

Зарегистрирована фирма 5 июня 1992 года, занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

62,4% доли в УК компании принадлежат Сергею Гусеву, 14,4% владеет Дмитрий Гусев, ещё 3,2% — Зинаида Гусева.

О прибыли за 2024 год отчитались ещё несколько компаний. Журналисты Бел.Ру собрали информацию о тех, которые составили десятку самых богатых. ГПК Гусевых среди них могла бы претендовать на седьмое место.

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