АО «ГПК» владельцев «Славянки» отчиталось об огромной прибыли за 2024 год

Posted 10 марта, 14:23
Published 10 марта, 14:23
Modified 10 марта, 14:25
Updated 10 марта, 14:25
АО «ГПК», находящееся под контролем УК «Славянка» с 24 июня 2008 года, выручило за 2024 год 806,62 миллиона рублей, а чистая прибыль ГПК составила 2 миллиарда 110 миллионов 641 тысячу рублей.
Зарегистрирована фирма 5 июня 1992 года, занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
62,4% доли в УК компании принадлежат Сергею Гусеву, 14,4% владеет Дмитрий Гусев, ещё 3,2% — Зинаида Гусева.
О прибыли за 2024 год отчитались ещё несколько компаний. Журналисты Бел.Ру собрали информацию о тех, которые составили десятку самых богатых. ГПК Гусевых среди них могла бы претендовать на седьмое место.