bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 марта, 11:59

Published 10 марта, 11:59

Modified 10 марта, 12:01

Updated 10 марта, 12:01

Аналитика ВТБ: количество вкладчиков среди молодежи и старшего поколения увеличилось

Аналитика ВТБ: количество вкладчиков среди молодежи и старшего поколения увеличилось

10 марта 2025, 11:59
Фото: ВТБ.
Банк ВТБ представил статистику, согласно которой количество вкладчиков в возрасте от 19 до 24 лет за год выросло почти на 90%, а объем их депозитов увеличился в 2,2 раза и составил 71,2 миллиарда рублей.

Помимо этого, на 63% увеличилось количество вкладчиков в возрастной группе старше 71 года. Их сбережения за прошедший год выросли на 78% и составили 1,3 триллиона рублей. Для сравнения: число вкладчиков трудоспособного возраста (от 25 до 46 лет) в среднем увеличилось на 47%.

Аналитики отмечают, что высокими ставками по депозитам также активно пользовались родители, формирующие накопления для своих детей. За прошедший год более чем вдвое выросло число клиентов ВТБ в возрасте от 14 до 18 лет, на чье имя открывались вклады. Общая сумма их сбережений превысила 12,8 миллиарда рублей.

Ольга Сердюкова, заместитель руководителя департамента сбережений и зачислений ВТБ, отметила, что высокая доходность по накопительным вкладам в прошлом году никого не оставила равнодушным. Финансовая активность молодого и старшего поколений повысилась. Молодежь, по ее словам, стала более бережно относиться к финансам и формировать сбережения, пенсионеры же начали размещать накопленные деньги на вкладах, получая неплохой пассивный доход к пенсии.

По прогнозам, в целом по стране в течение этого года объем рынка сбережений продолжит стабильно расти. По итогам года он вырастет на 21% и превысит 68 триллионов рублей. В этом году жители страны смогут заработать на вкладах около 9 триллионов рублей, что обновит рекорд 2024 года и станет драйвером роста рынка сбережений.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика