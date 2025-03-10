Аналитика ВТБ: количество вкладчиков среди молодежи и старшего поколения увеличилось

Posted 10 марта, 11:59
Published 10 марта, 11:59
Modified 10 марта, 12:01
Updated 10 марта, 12:01
Помимо этого, на 63% увеличилось количество вкладчиков в возрастной группе старше 71 года. Их сбережения за прошедший год выросли на 78% и составили 1,3 триллиона рублей. Для сравнения: число вкладчиков трудоспособного возраста (от 25 до 46 лет) в среднем увеличилось на 47%.
Аналитики отмечают, что высокими ставками по депозитам также активно пользовались родители, формирующие накопления для своих детей. За прошедший год более чем вдвое выросло число клиентов ВТБ в возрасте от 14 до 18 лет, на чье имя открывались вклады. Общая сумма их сбережений превысила 12,8 миллиарда рублей.
Ольга Сердюкова, заместитель руководителя департамента сбережений и зачислений ВТБ, отметила, что высокая доходность по накопительным вкладам в прошлом году никого не оставила равнодушным. Финансовая активность молодого и старшего поколений повысилась. Молодежь, по ее словам, стала более бережно относиться к финансам и формировать сбережения, пенсионеры же начали размещать накопленные деньги на вкладах, получая неплохой пассивный доход к пенсии.
По прогнозам, в целом по стране в течение этого года объем рынка сбережений продолжит стабильно расти. По итогам года он вырастет на 21% и превысит 68 триллионов рублей. В этом году жители страны смогут заработать на вкладах около 9 триллионов рублей, что обновит рекорд 2024 года и станет драйвером роста рынка сбережений.