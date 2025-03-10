Аналитика ВТБ: количество вкладчиков среди молодежи и старшего поколения увеличилось

По прогнозам, в целом по стране в течение этого года объем рынка сбережений продолжит стабильно расти. По итогам года он вырастет на 21% и превысит 68 триллионов рублей. В этом году жители страны смогут заработать на вкладах около 9 триллионов рублей, что обновит рекорд 2024 года и станет драйвером роста рынка сбережений.