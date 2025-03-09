За сутки по Белгородской области выпущены 131 беспилотник и более 40 боеприпасов

В Белгородском районе под огнм оказались Дубовое, Малиновка и другие поселения. По ним выпущено десять снарядов и зафиксировано одиннадцать атак БПЛА, причём четыре дрона удалось сбить. Зафиксированы повреждения жилых домов и авто. Валуйский округ подвергся атаке 23 беспилотников, нацеленных на Дружбу, Уразово и близлежащие села. Шестнадцать дронов нейтрализованы. В селе Долгое пострадали частные домовладения и грузовой автомобиль — результат сброшенных взрывных устройств.