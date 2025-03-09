За сутки по Белгородской области выпущены 131 беспилотник и более 40 боеприпасов

Posted 9 марта, 07:52
Published 9 марта, 07:52
Modified 9 марта, 07:54
Updated 9 марта, 07:54
Самые интенсивные обстрелы отмечены в Белгородском, Валуйском и Краснояружском районах области.
В Белгородском районе под огнм оказались Дубовое, Малиновка и другие поселения. По ним выпущено десять снарядов и зафиксировано одиннадцать атак БПЛА, причём четыре дрона удалось сбить. Зафиксированы повреждения жилых домов и авто. Валуйский округ подвергся атаке 23 беспилотников, нацеленных на Дружбу, Уразово и близлежащие села. Шестнадцать дронов нейтрализованы. В селе Долгое пострадали частные домовладения и грузовой автомобиль — результат сброшенных взрывных устройств.
В Борисовском, Волоконовском, Грайворонском и Краснояружском районах также зафиксированы случаи обстрелов и атак БПЛА, приведшие к разрушениям жилых и коммерческих объектов, повреждениям автомобилей и линии электропередачи. В Шебекинском округе все ракетные атаки и удары беспилотников успешно отражены.
Также за ночь над регионом сбиты 52 беспилотника, как сообщило Министерство обороны РФ.