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Posted 9 марта, 07:52

Published 9 марта, 07:52

Modified 9 марта, 07:54

Updated 9 марта, 07:54

Последствия обстрела ВСУ

За сутки по Белгородской области выпущены 131 беспилотник и более 40 боеприпасов

9 марта 2025, 07:52
Фото: 1MI. Последствия обстрела ВСУ

ВСУ выпустили по Белгородской области более сотник беспилотников

Сюжет
Обстрел
В различных районах Белгородской области зафиксированы обстрелы и атаки беспилотников, которые нанесли ущерб частной собственности и инфраструктуре.

Самые интенсивные обстрелы отмечены в Белгородском, Валуйском и Краснояружском районах области.

В Белгородском районе под огнм оказались Дубовое, Малиновка и другие поселения. По ним выпущено десять снарядов и зафиксировано одиннадцать атак БПЛА, причём четыре дрона удалось сбить. Зафиксированы повреждения жилых домов и авто. Валуйский округ подвергся атаке 23 беспилотников, нацеленных на Дружбу, Уразово и близлежащие села. Шестнадцать дронов нейтрализованы. В селе Долгое пострадали частные домовладения и грузовой автомобиль — результат сброшенных взрывных устройств.

В Борисовском, Волоконовском, Грайворонском и Краснояружском районах также зафиксированы случаи обстрелов и атак БПЛА, приведшие к разрушениям жилых и коммерческих объектов, повреждениям автомобилей и линии электропередачи. В Шебекинском округе все ракетные атаки и удары беспилотников успешно отражены.

Также за ночь над регионом сбиты 52 беспилотника, как сообщило Министерство обороны РФ.

Ночью ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью 52 беспилотников
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