ВСУ атаковали Грайворонский, Шебекинский и Валуйский округа Белгородской области

Posted 9 марта, 17:50
Published 9 марта, 17:50
Modified 9 марта, 18:15
Updated 9 марта, 18:15
Шебекинский округ попал под огонь ВСУ. Так, в Балках в ходе обстрела БПЛА разрушено ИЖС, а в Желобке дрон повредил авто.
В Валуйском округе в Дальнем при атаке дрона сгорел автомобиль. В Борках FPV-дрон взорвался на частном участке, возник пожар, который сейчас ликвидируют пожарные.
В Грайворонском округе в Головчино беспилотник повредил коммерческий объект, спецоборудование и авто.
По предварительным данным, пострадавших нет. Данные уточняются.
Так, согласно утренней сводке и данным Минобороны РФ, ВСУ пытались нанести удар по региону с помощью пяти десятков БПЛА. За прошедшие к утру 9 марта 24 часа со стороны Украины по Белгородской области выпустили около 50 снарядов и как минимум 131 беспилотник.
Также вчера днём БПЛА атаковал движущийся автомобиль в районе Орловки. Пострадал мужчина, он получил осколочные ранения и баротравму. Ещё один мирный житель получил ранения из-за детонации мины «колокольчик».