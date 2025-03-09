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Posted 9 марта, 17:50

Published 9 марта, 17:50

Modified 9 марта, 18:15

Updated 9 марта, 18:15

Последствия обстрела ВСУ

ВСУ атаковали Грайворонский, Шебекинский и Валуйский округа Белгородской области

9 марта 2025, 17:50
Фото: 1MI. Последствия обстрела ВСУ

ВСУ нанесли удар по белгородским Шебекинскому, Грайворонскому, Валуйскому округу

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Новости Белгорода
По предварительной информации, обошлось без жертв, но есть разрушения.

Шебекинский округ попал под огонь ВСУ. Так, в Балках в ходе обстрела БПЛА разрушено ИЖС, а в Желобке дрон повредил авто.

В Валуйском округе в Дальнем при атаке дрона сгорел автомобиль. В Борках FPV-дрон взорвался на частном участке, возник пожар, который сейчас ликвидируют пожарные.

В Грайворонском округе в Головчино беспилотник повредил коммерческий объект, спецоборудование и авто.

По предварительным данным, пострадавших нет. Данные уточняются.

Так, согласно утренней сводке и данным Минобороны РФ, ВСУ пытались нанести удар по региону с помощью пяти десятков БПЛА. За прошедшие к утру 9 марта 24 часа со стороны Украины по Белгородской области выпустили около 50 снарядов и как минимум 131 беспилотник.

Также вчера днём БПЛА атаковал движущийся автомобиль в районе Орловки. Пострадал мужчина, он получил осколочные ранения и баротравму. Ещё один мирный житель получил ранения из-за детонации мины «колокольчик».

В Шебекино мужчина пострадал из-за взрыва мины
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