ВСУ атаковали Грайворонский, Шебекинский и Валуйский округа Белгородской области

Так, согласно утренней сводке и данным Минобороны РФ, ВСУ пытались нанести удар по региону с помощью пяти десятков БПЛА. За прошедшие к утру 9 марта 24 часа со стороны Украины по Белгородской области выпустили около 50 снарядов и как минимум 131 беспилотник.