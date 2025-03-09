«Важный опыт»: министр здравоохранения вернётся из «Барс-Белгород» с новыми планами

Андрей Иконников в своих социальных сетях сообщил, что с понедельника возвращается к своим обязанностям регионального министра здравоохранения, т. к. возвращается из «Барса». Чиновник заявил, что там он получил ценный опыт «от первого лица». Кроме того Иконников заявил, что также обдуманы и приняты некоторые важные решения.