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Posted 9 марта, 14:13

Published 9 марта, 14:13

Modified 9 марта, 14:32

Updated 9 марта, 14:32

Здравоохранение

«Важный опыт»: министр здравоохранения вернётся из «Барс-Белгород» с новыми планами

9 марта 2025, 14:13
Фото: 1MI. Здравоохранение

Глава минздрава Белгородской области заявил о возвращении из «Барс-Белгород»

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Новости Белгорода
Министр здравоохранения Андрей Иконников вернулся из «Барс-Белгород» с планами по улучшению медслужбы и поддержке семей военных.

Андрей Иконников в своих социальных сетях сообщил, что с понедельника возвращается к своим обязанностям регионального министра здравоохранения, т. к. возвращается из «Барса». Чиновник заявил, что там он получил ценный опыт «от первого лица». Кроме того Иконников заявил, что также обдуманы и приняты некоторые важные решения.

  • По его словам, в отряде назначен постоянный руководитель медслужбы с опытом для непрерывной работы в военных условиях.
  • Разработан план медицинской и организационной поддержки для семей служащих.
  • Также командир медслужбы примет участие в еженедельных совещаниях с главными врачами для улучшения алгоритма помощи и оперативного реагирования.

Министр здравоохранения отправился в добровольческий отряд в феврале текущего года. Своё решение он также обосновал тем, что его ключевая цель в отряде — обеспечение высококачественной деятельности медицинской службы.

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