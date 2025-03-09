«Важный опыт»: министр здравоохранения вернётся из «Барс-Белгород» с новыми планами

Posted 9 марта, 14:13
Published 9 марта, 14:13
Modified 9 марта, 14:32
Updated 9 марта, 14:32
Андрей Иконников в своих социальных сетях сообщил, что с понедельника возвращается к своим обязанностям регионального министра здравоохранения, т. к. возвращается из «Барса». Чиновник заявил, что там он получил ценный опыт «от первого лица». Кроме того Иконников заявил, что также обдуманы и приняты некоторые важные решения.
Министр здравоохранения отправился в добровольческий отряд в феврале текущего года. Своё решение он также обосновал тем, что его ключевая цель в отряде — обеспечение высококачественной деятельности медицинской службы.