В Строителе пройдёт отлов бездомных собак: белгородцев просят следить за питомцами

Posted 9 марта, 11:03
Published 9 марта, 11:03
Modified 9 марта, 13:36
Updated 9 марта, 13:36
Как сообщил канал «Строитель Онлайн», в период с 10 по 13 марта текущего года в Строителе пройдёт отлов бездомных собак. Эта инициатива возникла в ответ на многочисленные обращения обеспокоенных жителей по поводу увеличения численности бездомных животных на улицах.
Муниципальные власти обращаются к белгородцам, которые являются владельцами домашних животных, с настоятельной просьбой обратить особое внимание на строгую дисциплину в вопросах содержания и выгула своих четвероногих. Это, как сообщили, необходимо для того, чтобы исключить вероятность того, что в ходе проведения отлов, могут быть случайно «задержаны» и питомцы, принадлежащие жителям Строителя.
Однако жалобы белгородцев приходят не только в отношении бездомных животных. В начале марта стало известно о случае, который произошёл ещё в январе, когда хозяйка с особой жестокостью расправилась со своим питомцем, собакой по кличке Мишка, оставив труп животного висеть на дереве на глазах у соседей. Таким образом она решила наказать питомца.