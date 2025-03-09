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Posted 9 марта, 11:03

Published 9 марта, 11:03

Modified 9 марта, 13:36

Updated 9 марта, 13:36

Бездомные животные

В Строителе пройдёт отлов бездомных собак: белгородцев просят следить за питомцами

9 марта 2025, 11:03
Фото: 1MI. Бездомные животные

Белгородцам из Строителя рекомендуют усилить контроль за питомцами 10–13 марта

Сюжет
Новости Белгорода
В Строителе с 10 по 13 марта пройдет отлов бездомных собак. Владельцев домашних животных просят следить за ними, чтобы избежать случайного отлова.

Как сообщил канал «Строитель Онлайн», в период с 10 по 13 марта текущего года в Строителе пройдёт отлов бездомных собак. Эта инициатива возникла в ответ на многочисленные обращения обеспокоенных жителей по поводу увеличения численности бездомных животных на улицах.

Муниципальные власти обращаются к белгородцам, которые являются владельцами домашних животных, с настоятельной просьбой обратить особое внимание на строгую дисциплину в вопросах содержания и выгула своих четвероногих. Это, как сообщили, необходимо для того, чтобы исключить вероятность того, что в ходе проведения отлов, могут быть случайно «задержаны» и питомцы, принадлежащие жителям Строителя.

Однако жалобы белгородцев приходят не только в отношении бездомных животных. В начале марта стало известно о случае, который произошёл ещё в январе, когда хозяйка с особой жестокостью расправилась со своим питомцем, собакой по кличке Мишка, оставив труп животного висеть на дереве на глазах у соседей. Таким образом она решила наказать питомца.

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