В Строителе пройдёт отлов бездомных собак: белгородцев просят следить за питомцами

Муниципальные власти обращаются к белгородцам, которые являются владельцами домашних животных, с настоятельной просьбой обратить особое внимание на строгую дисциплину в вопросах содержания и выгула своих четвероногих. Это, как сообщили, необходимо для того, чтобы исключить вероятность того, что в ходе проведения отлов, могут быть случайно «задержаны» и питомцы, принадлежащие жителям Строителя.