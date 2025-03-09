В Шебекино мужчина пострадал из-за взрыва мины

Posted 9 марта, 09:31
Published 9 марта, 09:31
Modified 9 марта, 14:39
Updated 9 марта, 14:39
В Шебекино взрыв мины «колокольчик» ранил местного жителя. Пострадавшего доставили в центральную больницу муниципалитета для оказания медпомощи и последующей транспортировки в горбольницу №2. Белгородец получил минно-взрывную травму, баротравму и множественные осколочные ранения ног. Кроме того, взрыв повредил окна в жилом доме и легковой автомобиль.
Также в Шебекино беспилотник ВСУ обстрелял парковку местного предприятия, повредив четыре автомобиля. В Валуйском районе дрон атаковал фермерское хозяйство в Дальнем, причинив ущерб производственному зданию.
На месте происшествий работают оперативные службы.
Также за прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более сотни дронов и более 40 боеснарядов. Минобороны России опубликовало пост о том, что за ночь над территорией региона сбиты 52 БПЛА.