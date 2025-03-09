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Posted 9 марта, 09:31

Published 9 марта, 09:31

Modified 9 марта, 14:39

Updated 9 марта, 14:39

Скорая помощь

В Шебекино мужчина пострадал из-за взрыва мины

9 марта 2025, 09:31
Фото: 1MI. Скорая помощь

В Шебекино мужчина получили ранения при взрыве мины «колокольчик»

Сюжет
Новости Белгорода
В результате взрыва мины и атак беспилотников в Шебекино и Валуйском округе пострадал мирный житель, повреждены автомобили и здания.

В Шебекино взрыв мины «колокольчик» ранил местного жителя. Пострадавшего доставили в центральную больницу муниципалитета для оказания медпомощи и последующей транспортировки в горбольницу №2. Белгородец получил минно-взрывную травму, баротравму и множественные осколочные ранения ног. Кроме того, взрыв повредил окна в жилом доме и легковой автомобиль.

Также в Шебекино беспилотник ВСУ обстрелял парковку местного предприятия, повредив четыре автомобиля. В Валуйском районе дрон атаковал фермерское хозяйство в Дальнем, причинив ущерб производственному зданию.

На месте происшествий работают оперативные службы.

Также за прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более сотни дронов и более 40 боеснарядов. Минобороны России опубликовало пост о том, что за ночь над территорией региона сбиты 52 БПЛА.

За сутки по Белгородской области выпущены 131 беспилотник и более 40 боеприпасов
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