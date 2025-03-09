Ночью ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью 52 беспилотников

Согласно сообщению Минобороны РФ, за ночь с помощью ПВО перехвачено и уничтожено 88 дронов. Из них 52 дрона были нейтрализованы над Белгородской областью, 13 — над Липецкой, 9 — над Ростовской, 8 — над Воронежской, а также по одному дрону над Краснодарским краем, Рязанской и Курской областями. Кроме того, 3 дрона были уничтожены над Астраханской областью.