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Posted 9 марта, 07:10

Published 9 марта, 07:10

Modified 9 марта, 07:12

Updated 9 марта, 07:12

Беспилотник

Ночью ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью 52 беспилотников

9 марта 2025, 07:10
Фото: Изображение Midjourney. Беспилотник

Над Белгородской областью сбито 52 дрона ВСУ из 88 уничтоженных на территории РФ

Сюжет
Новости Белгорода
Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении 88 дронов за ночь, преимущественно над Белгородской и Липецкой областями.

Согласно сообщению Минобороны РФ, за ночь с помощью ПВО перехвачено и уничтожено 88 дронов. Из них 52 дрона были нейтрализованы над Белгородской областью, 13 — над Липецкой, 9 — над Ростовской, 8 — над Воронежской, а также по одному дрону над Краснодарским краем, Рязанской и Курской областями. Кроме того, 3 дрона были уничтожены над Астраханской областью.

Также в праздничный день, 8 марта, дрон ВСУ атаковал автомобиль мирного жителя в Орловке. Осколки ранили лицо водителя. Медики сообщили, что белгородец в состоянии средней степени тяжести.

8 марта из-за атаки дрона под Белгородом пострадал мужчина
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