В 2024 году скорая помощь помогла 1400 белгородцам, попавшим под обстрел

Posted 8 марта, 12:05
Published 8 марта, 12:05
Modified 8 марта, 12:50
Updated 8 марта, 12:50
Губернатор поздравил и вручил цветы работницам станции скорой помощи Белгорода.
Он рассказал, что за прошлый год скорая помощь региона совершила больше 430 тыс. выездов, оказана помощь 1401 белгородцу, пострадавшему из-за атак ВСУ.
«Дорогие медики, большое спасибо за ваш труд. Желаю вам только солнечных дней, чтобы вы побольше проводили времени с любимыми мужчинами, а они носили вас на руках и дарили каждый день цветы», — закончил Гладков.
Всего с начала СВО в 2022 году ранения во всех регионах России получило почти 3 тыс. человек, больше 650 мирных жителей погибло. За три года было атаковано 34 региона России.