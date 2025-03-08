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Posted 8 марта, 12:05

Published 8 марта, 12:05

Modified 8 марта, 12:50

Updated 8 марта, 12:50

В 2024 году скорая помощь помогла 1400 белгородцам, попавшим под обстрел

В 2024 году скорая помощь помогла 1400 белгородцам, попавшим под обстрел

8 марта 2025, 12:05
Фото: 1MI.
Сюжет
Обстрел
Губернатор Белгородской области поздравил медиков с 8 Марта и поделился статистикой об итогах работы скорой помощи региона.

Губернатор поздравил и вручил цветы работницам станции скорой помощи Белгорода.

Он рассказал, что за прошлый год скорая помощь региона совершила больше 430 тыс. выездов, оказана помощь 1401 белгородцу, пострадавшему из-за атак ВСУ.

«Дорогие медики, большое спасибо за ваш труд. Желаю вам только солнечных дней, чтобы вы побольше проводили времени с любимыми мужчинами, а они носили вас на руках и дарили каждый день цветы», — закончил Гладков.

Всего с начала СВО в 2022 году ранения во всех регионах России получило почти 3 тыс. человек, больше 650 мирных жителей погибло. За три года было атаковано 34 региона России.

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#Алёна Мальцева#Пострадавшие#Белгород#Обстрел
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