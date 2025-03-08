После Женского дня погода продолжит радовать белгородцев

Posted 8 марта, 12:37
Published 8 марта, 12:37
Modified 8 марта, 12:39
Updated 8 марта, 12:39
В воскресенье, после 8 марта, в Белгороде останется тёплая погода. Температура воздуха днём 9 марта достигнет +17 градусов по Цельсию.
Утром температура поднимется с 0 градусов до 10 градусов по Цельсию. Синоптики обещают ясную погоду. Днём будет от 13 до 17 градусов по Цельсию, а вечером температура опустится до 6 градусов плюса. Ночью температура будет варьироваться от 0 до 4 градусов плюса.
Давление в течение дня будет держаться на уровне 751 мм ртутного столба, а ветер не превысит скорость 2,5 м/с. К вечеру обещают небольшую облачность.