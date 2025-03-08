После Женского дня погода продолжит радовать белгородцев

Утром температура поднимется с 0 градусов до 10 градусов по Цельсию. Синоптики обещают ясную погоду. Днём будет от 13 до 17 градусов по Цельсию, а вечером температура опустится до 6 градусов плюса. Ночью температура будет варьироваться от 0 до 4 градусов плюса.