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Posted 8 марта, 12:37

Published 8 марта, 12:37

Modified 8 марта, 12:39

Updated 8 марта, 12:39

После Женского дня погода продолжит радовать белгородцев

После Женского дня погода продолжит радовать белгородцев

8 марта 2025, 12:37
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
На 9 марта синоптики обещают ясную погоду и плюсовую температуру воздуха в течение дня.

В воскресенье, после 8 марта, в Белгороде останется тёплая погода. Температура воздуха днём 9 марта достигнет +17 градусов по Цельсию.

Утром температура поднимется с 0 градусов до 10 градусов по Цельсию. Синоптики обещают ясную погоду. Днём будет от 13 до 17 градусов по Цельсию, а вечером температура опустится до 6 градусов плюса. Ночью температура будет варьироваться от 0 до 4 градусов плюса.

Давление в течение дня будет держаться на уровне 751 мм ртутного столба, а ветер не превысит скорость 2,5 м/с. К вечеру обещают небольшую облачность.

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#Алёна Мальцева#Погода#Температура#Белгород
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