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Posted 8 марта, 13:50

Published 8 марта, 13:50

Modified 8 марта, 13:52

Updated 8 марта, 13:52

Как белгородцы называют детей, родившихся в женский день

Как белгородцы называют детей, родившихся в женский день

8 марта 2025, 13:50
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дети
Больше 60 детей за три года родилось на 8 день весны в Белгородской области.

За последние три года в Белгородской области появилось на свет 63 ребёнка в Международный женский день.

В 2022 году родилось девять девочек и 15 мальчиков 8 марта, в 2023 году девочек стало на одну больше, а мальчиков родилось 12, а в 2024 году — 11 девочек и шесть мальчиков.

Самыми популярными именами для юных белгородцев стали в 2022 году Мария и Алексей, спустя год — Милана и Артём, а в 2024 году новорожденным давали имена Андриана, Лолита, Данил и Владислав, об этом рассказали в ЗАГСе региона.

За такой же период, но 23 февраля родилось 50 детей.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Дети#8 марта#Белгород
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