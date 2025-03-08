Как белгородцы называют детей, родившихся в женский день

Posted 8 марта, 13:50
Published 8 марта, 13:50
Modified 8 марта, 13:52
Updated 8 марта, 13:52
За последние три года в Белгородской области появилось на свет 63 ребёнка в Международный женский день.
В 2022 году родилось девять девочек и 15 мальчиков 8 марта, в 2023 году девочек стало на одну больше, а мальчиков родилось 12, а в 2024 году — 11 девочек и шесть мальчиков.
Самыми популярными именами для юных белгородцев стали в 2022 году Мария и Алексей, спустя год — Милана и Артём, а в 2024 году новорожденным давали имена Андриана, Лолита, Данил и Владислав, об этом рассказали в ЗАГСе региона.
За такой же период, но 23 февраля родилось 50 детей.