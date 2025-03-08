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Posted 8 марта, 08:38

Published 8 марта, 08:38

Modified 8 марта, 08:40

Updated 8 марта, 08:40

Главное — сдержать слёзы: белгородок с 8 Марта поздравил «Киану Ривз»

Главное — сдержать слёзы: белгородок с 8 Марта поздравил «Киану Ривз»

8 марта 2025, 08:38
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Праздник
В одном из офисных центров Белгорода креативно поздравили девушек с 8 марта. Белгородок встречал «Киану Ривз» с цветами.

Жительниц Белгорода поздравил с 8 Марта голливудский актёр Киану Ривз, а если быть точнее, его бумажная копия. «Киану» с букетом цветов встречал девушек в одном из офисных центров Белгорода, пишет Telegram-канал «Белгород №1».

А в прошлом году белгородок поздравлял «Сергей Лазарев». Бумажный певец встречал на улицах города женщин с букетом.

Напомним, что сегодня в честь праздника проходят марафон «Беги, дорогая, беги», цветочная выставка, выставка «Тайна женщины», а также концерт.

Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Из-за 8 Марта расписание всех белгородских автобусов изменится
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#Алёна Мальцева#Праздник#Белгород#Киану Ривз
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