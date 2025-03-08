Главное — сдержать слёзы: белгородок с 8 Марта поздравил «Киану Ривз»

Жительниц Белгорода поздравил с 8 Марта голливудский актёр Киану Ривз, а если быть точнее, его бумажная копия. «Киану» с букетом цветов встречал девушек в одном из офисных центров Белгорода, пишет Telegram-канал «Белгород №1».