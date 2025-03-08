Главное — сдержать слёзы: белгородок с 8 Марта поздравил «Киану Ривз»

Posted 8 марта, 08:38
Published 8 марта, 08:38
Modified 8 марта, 08:40
Updated 8 марта, 08:40
Жительниц Белгорода поздравил с 8 Марта голливудский актёр Киану Ривз, а если быть точнее, его бумажная копия. «Киану» с букетом цветов встречал девушек в одном из офисных центров Белгорода, пишет Telegram-канал «Белгород №1».
А в прошлом году белгородок поздравлял «Сергей Лазарев». Бумажный певец встречал на улицах города женщин с букетом.
Напомним, что сегодня в честь праздника проходят марафон «Беги, дорогая, беги», цветочная выставка, выставка «Тайна женщины», а также концерт.