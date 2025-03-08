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Posted 8 марта, 15:19

Published 8 марта, 15:19

Modified 8 марта, 15:21

Updated 8 марта, 15:21

Часть села в белгородском приграничье осталась без света из-за обстрела

Часть села в белгородском приграничье осталась без света из-за обстрела

8 марта 2025, 15:19
Фото: Страница губернатора в соцсетях.
Сюжет
Обстрел
Два округа Белгородской области попали под вечернюю атаку 8 марта.

Три населённых пункта Белгородской области попали под обстрел. Пострадавших нет.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа повреждены окна в частном доме.

В Шебекино после сбития БПЛА повреждена крыша заброшенного здания.

В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района выбиты окна в четырёх жилых домах, повреждены заборы и одно транспортное средство. Кроме того, была повреждена линия электропередачи, из-за чего часть жителей села временно осталась без электричества.

Также сегодня утром из-за атаки беспилотника в Белгородском районе пострадал мужчина.

Фото: Страница губернатора в соцсетях
В 2024 году скорая помощь помогла 1400 белгородцам, попавшим под обстрел
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Белгород#Обстрел#Шебекинский округ
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