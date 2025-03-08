Часть села в белгородском приграничье осталась без света из-за обстрела

Posted 8 марта, 15:19
Published 8 марта, 15:19
Modified 8 марта, 15:21
Updated 8 марта, 15:21
Три населённых пункта Белгородской области попали под обстрел. Пострадавших нет.
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа повреждены окна в частном доме.
В Шебекино после сбития БПЛА повреждена крыша заброшенного здания.
В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района выбиты окна в четырёх жилых домах, повреждены заборы и одно транспортное средство. Кроме того, была повреждена линия электропередачи, из-за чего часть жителей села временно осталась без электричества.
Также сегодня утром из-за атаки беспилотника в Белгородском районе пострадал мужчина.